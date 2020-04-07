Чехія і Данія вирішили пом'якшити карантин: відкриють школи і кордони

Слідом за Австрією, яка вирішила пом'якшити карантин вже з 14 квітня, про скасування деяких обмежень заявили також Чехія і Данія.

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Так, уряд Чехії вже послабив деякі правила, введені для боротьби з епідемією коронавірусу, повідомляє Czech Radio.

З 7 квітня жителі цієї країни можуть займатися спортом на природі без масок, однак повинні зберігати дистанцію не менше двох метрів. З 9 квітня чехи відкриють деякі магазини, наприклад, товарів для хобі і рукоділля, ремонт велосипедів. При цьому торгові точки повинні дотримуватися жорстких правил гігієни.

Чехія і Данія вирішили пом'якшити карантин praguemorning.cz

Питання роботи інших магазинів, таких як взуттєві і канцелярські, розглядатиметься після католицького Великодня, що відзначається 12 квітня.

Крім того, вже з 14 квітня в разі поважної причини, наприклад, відрядження, дозволили виїзд за межі Чехії. Повна заборона на виїзд жителів країни за кордон може бути скасована тільки на основі рішення парламенту про чинний у країні надзвичайний стан.

Зазначимо, станом на вечір 6 квітня в Чехії померло 78 пацієнтів із COVID-19. 121 інфікований одужав. У країні виявлено 4735 заражених.

Данія

У Данії також вирішили послабити карантин після Великодня. Як пише Politiken, прем'єр-міністерка Метте Фредерікс оголосила, що уряд почне послаблювати жорсткі карантинні обмеження.

Уряд відкриє дитячі сади і школи для учнів 0-5 класів, щоб дати можливість їхнім батькам повернутися на роботу.

Дорослі, яких 12 березня попросили за нагоди працювати з дому, тепер можуть почати частіше повертатися на свої робочі місця, дотримуючись санітарних норм.

Церкви, бібліотеки і клуби для занять спортом та інших заходів будуть закриті щонайменше до 10 травня, як і торговельні центри. Продовжили і заборону на масові заходи.

Прем'єрка Данії пояснила таке рішення тим, що в країні "спостерігається сталий розвиток поширення коронавірусу і кількість інфікованих людей перебуває на стабільному рівні, з яким може впоратися система охорони здоров'я".

Водночас вона зазначила, що якщо статистика продовжить зростати, суворий карантин можуть продовжити.

У Данії на 7 квітня підтверджено 4647 випадків коронавірусу, померли 187 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 квітня міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанса оголосив про плани "другої фази" карантину через коронавірус. Так, в країні поступово мають намір послабляти заборони і блокування у зв'язку зі зниженням смертності від хвороби.

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