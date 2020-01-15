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15 січня • оновлено в 21:32
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Чечня отримала нового главу: що сталося з Кадировим

8.5т
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Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров передав передав свої повноваження Мусліму Хучіеву в зв'язку зі своєю тимчасовою непрацездатністю.

Відповідне розпорядження опублікували на сайті адміністрації глави і уряду Чечні. Хучіев займає пост лідера з 13 січня.

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Рамзан Кадиров

Рамзан Кадиров

РБК

"Відповідно до статті 76 Конституції Чеченської республіки виконання обов'язків Глави Чеченської республіки на період моєї тимчасової непрацездатності покладаю на Хучіева Мусліма Магомедовича, голову уряду Чеченської республіки з 13 січня 2020 року", - говориться в документі.

Чечня отримала нового главу: що сталося з Кадировим

Як писав OBOZREVATEL, раніше Рамзан Кадиров вже передавав посаду тимчасового глави Чеченської республіки Мусліму Хучіеву. Він пояснив це тим, що застудився і захворів на грип.

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Автор
Карина Бондаренко
Особа
Рамзан Кадиров
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Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
Всё-таки Емельяненко настучал по кумполу?
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Он готовится к бою с Емельяненком и забил болт на службу кремлю...
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
где об этом написанно?
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Внаукраине Потриот, тебе этого не надо знать иди работай...
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