Чечня отримала нового главу: що сталося з Кадировим

Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров передав передав свої повноваження Мусліму Хучіеву в зв'язку зі своєю тимчасовою непрацездатністю.

Відповідне розпорядження опублікували на сайті адміністрації глави і уряду Чечні. Хучіев займає пост лідера з 13 січня.

Рамзан Кадиров РБК

"Відповідно до статті 76 Конституції Чеченської республіки виконання обов'язків Глави Чеченської республіки на період моєї тимчасової непрацездатності покладаю на Хучіева Мусліма Магомедовича, голову уряду Чеченської республіки з 13 січня 2020 року", - говориться в документі.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Рамзан Кадиров вже передавав посаду тимчасового глави Чеченської республіки Мусліму Хучіеву. Він пояснив це тим, що застудився і захворів на грип.

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