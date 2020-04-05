"Часу у нас немає!" У Німеччині зухвало заговорили про розпад ЄС

Екс-міністри закордонних справ Німеччини Йошка Фішер і Зігмар Габріель попередили про загрозу розпаду Євросоюзу через наслідки пандемії коронавірусу.

Це вони напророкували в спільній статті Tagesspiegel. На думку політиків, підтримка Італії та Іспанії, які найбільше постраждали від коронавирусної інфекції, недостатня.

Екс-міністри відзначили, що європейська солідарність допомогла Німеччині домогтися економічного успіху після Другої світової війни.

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"Тому вона (Німеччина) повинна показати готовність до лідерства в Європі, найкраще разом з Францією. Європі потрібні дві речі: загальна допомога в кризі і загальна програма відновлення після кризи", – йдеться в статті.

Фішер і Габріель також відзначили, що ця програма фінансової допомоги повинна бути на зразок плану Маршала. Вона повинна включати в себе план підтримки країн-членів Євросоюзу: медично-гуманітарну допомогу, коротке і довгострокове кредитування, яке не буде прив'язане до суворих критерій Маастрихтського договору, а також довгострокову програму заохочення інвестицій.

"Коронавірус потенційно може стати прискорювачем двох протинаправлених процесів: або настільки поглибити і без того існуючі в Європі тріщини, що союз може розпастися, або Євросоюзу і його країнам-членам вдасться об'єднатися в боротьбі з вірусом і його наслідками. Який шлях обере Європа, сильно залежить від нас, німців. Багато часу у нас немає!" – уточнили вони.

За останніми даними, в світі більше 1,1 мільйона заражених COVID-19. З них близько 56 тисяч померли, ще 223 тисячі осіб вилікувалися. У антилідерів рейтингу – США, Іспанія, Італія і Німеччина.

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