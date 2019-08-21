"Час іще не настав!" Ще одна країна ЄС "обламала" плани Росії на G8

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон виступив проти повернення Росії в G8, яке підтримали президенти США і Франції Дональд Трамп і Еммануель Макрон.

Свою тверду позицію висловив він на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, яка також обурилася ідеєю повернути РФ у "Велику вісімку" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я знаю про ідеї реінтеграції Росії в G7. Але з огляду на те, що трапилося в Солсбері при використанні хімічної зброї на британській землі, враховуючи триваючу нестабільність, війну в Україні, з огляду на російські провокації, і не тільки в Україні, але і в багатьох інших регіонах, я повинен сказати, що час іще не настав, ми маємо знайти ще багато аргументів для того, щоб Росія повернулася", – заявив Джонсон.

Великобританія виступила проти Росії в G8

"Я повністю поділяю думку канцлера Меркель, що Росії ще належить виконати зобов'язання, щоб повернутися в G7. Якщо мені дозволено буде сказати, то це ще один приклад того, коли у Сполученого Королівства і у ФРН співпадають точки зору", – додав він.

Джонсон і Меркель виступили проти Росії в G8

Джонсон різко виступив проти Росії в "Великій вісімці"

Джонсон і Меркель обговорили повернення Росії в G8

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Трамп заявив, що виступає за повернення Росії до "Великої вісімки", звідки її виключили після анексії українського Криму.

Його ідею в телефонній розмові підтримав Макрон. Лідери домовилися покликати Путіна на наступний саміт у 2020 році.

Французький президент також сказав, що питання про повернення Росії в формат G8 і "реанімації" відносин між Росією і ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".

У МЗС Росії у відповідь на цю інформацію заявили, що "чекають конкретних пропозицій".

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