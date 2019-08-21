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"Час іще не настав!" Ще одна країна ЄС "обламала" плани Росії на G8

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Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон виступив проти повернення Росії в G8, яке підтримали президенти США і Франції Дональд Трамп і Еммануель Макрон.

Свою тверду позицію висловив він на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, яка також обурилася ідеєю повернути РФ у "Велику вісімку" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я знаю про ідеї реінтеграції Росії в G7. Але з огляду на те, що трапилося в Солсбері при використанні хімічної зброї на британській землі, враховуючи триваючу нестабільність, війну в Україні, з огляду на російські провокації, і не тільки в Україні, але і в багатьох інших регіонах, я повинен сказати, що час іще не настав, ми маємо знайти ще багато аргументів для того, щоб Росія повернулася", – заявив Джонсон.

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Великобританія виступила проти Росії в G8

Великобританія виступила проти Росії в G8

"Я повністю поділяю думку канцлера Меркель, що Росії ще належить виконати зобов'язання, щоб повернутися в G7. Якщо мені дозволено буде сказати, то це ще один приклад того, коли у Сполученого Королівства і у ФРН співпадають точки зору", – додав він.

Джонсон і Меркель виступили проти Росії в G8

Джонсон і Меркель виступили проти Росії в G8

Джонсон різко виступив проти Росії в "Великій вісімці"

Джонсон різко виступив проти Росії в "Великій вісімці"

Джонсон і Меркель обговорили повернення Росії в G8

Джонсон і Меркель обговорили повернення Росії в G8

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Трамп заявив, що виступає за повернення Росії до "Великої вісімки", звідки її виключили після анексії українського Криму.

  • Його ідею в телефонній розмові підтримав Макрон. Лідери домовилися покликати Путіна на наступний саміт у 2020 році.

  • Французький президент також сказав, що питання про повернення Росії в формат G8 і "реанімації" відносин між Росією і ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".

  • У МЗС Росії у відповідь на цю інформацію заявили, що "чекають конкретних пропозицій".

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Особи
Борис Джонсон Ангела Меркель Дональд Трамп Еммануель Макрон
Місце
Великобританія
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Джонсон обломал Трампа и Макрона. На Украине истерика! Нерабы опять навалили себе в шаровары.
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Магась Серега
Магась Серега
свиноебы быстренько кинулись отсасывать джонсону, ведь он против России!
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Тарас Бор
Тарас Бор
Магась Серега, просто любопытно,кто на тебя позарился,свинтус?
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Тарас Бор
Тарас Бор
Магась Серега,и кто тебя ибёт,свинья?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Какие нафиг "планы России"? Россия забыть забыла про ипаный г8, это Макрон с Трампом всю эту муть подняли со дна, а теперь типа Россию "обломали". Но кастрюлям норм, нищие кастрюльки радостно гогочут и жадно клацают гнилыми зубами, вытянув тощие шейки в сторону России
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Тарас Бор
Тарас Бор
Кристина Стефанова,я так понимаю,дамочка,Вы описали своё отображение в зеркале.
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Виня Ксения
Виня Ксения
Кристина Стефанова, пиявка с гнилыми зубами, отвали от Украины.
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