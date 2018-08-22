Час пограти: в мережі запропонували оцінити маскування змії

Австралійська компанія Sunshine Coast Snake Catchers 24/7, яка займається виловом змій, оприлюднила фото і запропонувала своїм підписникам знайти на ньому замаскованого плазуна.

Знімок був опублікований на сторінці фірми в Facebook. На ньому видно два стільці з журналами. Але там є ще і змія, яка непогано вписалася в навколишнє оточення і залишилася практично непоміченою.

Компанія запропонувала своїм користувачам знову "пограти в змію".

"Ця нахабна маленька коричнева змія вирішила, що це досить хороше місце для неї", - наголошується в повідомленні.

Коричнева бойга обвилася навколо задньої правої ніжки правого стільця.

Відзначається, що це нічний вид змій, який в денний час ховається. А знайдена особина ще маленька і може стати легкою здобиччю для будь-якого хижака. Укус коричневої бойги безпечний для людини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 серпня в лікарні Львова від укусу змії померла 4-річна дівчинка.