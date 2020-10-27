Charlie Hebdo розмістив карикатуру з напівголим Ердоганом

Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo помістив на обкладинку нового випуску карикатуру на президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана.

Анонс журналу з'явився в Twitter 27 жовтня. На карикатурі Ердоган зображений в нижній білизні.

Він сидить в кріслі і піднімає поділ сукні жінки, яка тримає на підносі два келихи. Підпис до картинки говорить "Ердоган в особистому житті дуже грайливий".

Публікація присвячена відносинам Туреччини та Франції, які загострилися через суперечки про ісламізмі після вбивства екстремістом шкільного вчителя, який показав карикатуру на пророка Мухаммеда.

Як писав OBOZREVATEL, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вчитель історії Самюель Паті, обезголовлений під Парижем за демонстрацію карикатур на пророка Мухаммеда учням коледжу, – обличчя Франції в боротьбі за свободу.