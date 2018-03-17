"Чаклуни дохнуть, як мухи": в Росії цинічно відреагували на смерть Хокінга

У мережі з'явився пост фанатичного православного активіста, росіянина Германа Стерлігова з цинічною реакцією на смерть всесвітньо відомого вченого-астронома Стівена Хокінга.

Так, в ньому він радіє кончині британця і називає його "проклятим чаклуном". Скріншот жорстокого поста опублікував журналіст Денис Казанський у себе в Twitter.

"Люблю скріпи", - зазначив він під скандальним текстом.

У ньому Стерлігов, крім усього, назвав видатного дослідника Всесвіту "виродком, приреченим на смерть ще при народженні", "сатаністом" і побажав "вічно мучитися на дні пекла".

Нижче наводимо повний текст поста Стерлігова.

Користувачів мікроблогу обурило зухвале поводження фанатика, і вони відреагували на нього безліччю критичних коментарів.

"Зверніть увагу, спілкується з паствою, використовуючи бісівський інтернет і пекельні комп'ютери!", "Боже, який мерзенний треш. Немає слів", "Російським лайном повіяло", "По-моєму, слово "мракобісся" неможливо дослівно перекласти з російської мови. Це суто їх. Рідне","Як це він пише на чортовій машині - комп'ютері, який придумали чаклуни-вчені? Ідіот","Ще й з айфона, який придумали геї", - пишуть люди.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Стерлігов обурив російський сегмент соціальних мереж відкриттям в Москві "селянського бутика", в який не пускають гомосексуалістів.