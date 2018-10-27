Короткие новости из США. Вечер пятницы.

- Уже после ареста бомбиста работниками почты была обнаружена 14-я посланная им бомба. Она была адресована миллиардеру Тому Стаейру, донору демократической партии и инициатору движения "Need to impeach" ("Нужно импичнуть").

Меня, да и далеко не только меня, интересует вот какой вопрос. Если флоридский бомбист жил в минивэне, обклеенном одами Трампу и проклятиями по адресу демократов, 14 бомб он там же собрал, или у него были сообщники? Или же была еще одна резиденция? Надеюсь, на эти вопросы ответит ФБР.

Его теперь уже бывшая босс (он работал в ресторане развозчиком заказов) сказала в интервью CNN, что он является одновременно расистом, антисемитом и гомофобом. Но был при этом "прилежным работником".

Стало также известно, что бомбист является зарегистрированным республиканцем (естественно, я совершенно не хочу этим сказать, что все республиканцы являются бомбистами).

- Трамп отправился в очередной предвыборный вояж, на этот раз в Северную Каролину. Призвал к единству. И тут же, еще перед отлетом, а затем выступая на митинге перед сторонниками, обвинил СМИ в "большой нечестности" по отношению к нему и к республиканцам. Ну, и демократим досталось. Врагами он их сегодня не называл, но в том, что они хотят в Америке построить социализм, обвинял.

- В предвыборных митингах демократов приняли сегодня участие бывший президент Обама (в Висконсине и в Мичигане) и бывший вице-президент Байден (в штате Нью-Йорк).

Всем Друзьям желаю хороших выходных и здоровья.