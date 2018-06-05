"Був вибух, потім пожежа": з'явилися подробиці нової НП в ТЦ Росії

Співробітники ТЦ "Порт" у Казані, в якому сталася пожежа, заявили, що спочатку був вибух, після якого з'явилося багато диму.

Як стало відомо з відео, опублікованого на YouTube місцевою жителькою, біля торгівельного центру зараз перебуває близько 10 автомобілів швидкої допомоги.

"Там реально щось страшне коїться. Сусідка там працює - каже, щось кинули, був вибух і після цього почалася пожежа. "Швидка" зараз одна за однією під'їжджає. Близько десятка машин "швидких" і пожежників", - повідомила автор ролика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, весь персонал, який перебував у будівлі, евакуювали.

З-під покрівлі ТЦ йде сильний дим. Пожежу гасять за другим рівнем складності з п'яти наявних.