Був там за тиждень до карантину: французькі вчені знайшли ще один спосіб поширення COVID-19

Французькі вчені виявили COVID-19 у стічних водах, довівши, що вірус здатний поширюватися через каналізацію.

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Як повідомляє BFMTV дослідження проводили Паризький водоканал, Міжвідомчий синдикат із санітарії паризької агломерації та Інститут біомедичних досліджень армії. Вони з'ясували, що вже 5 березня COVID-19 був у стічних водах Парижа – за 10 днів до оголошення карантину.

Всього вони перевірили близько 30 очисних споруд, 10 з яких – в окрузі Парижа.

"Результати переконливі. Встановлено, що вірус серед іншого атакує органи травлення, і там залишає сліди. За тижні кореляція між поширенням хвороби на території і наявністю слідів у стічній воді, стає помітною", – відзначають вчені.

Французькі вчені виявили COVID-19 у стічних водах

Мікробіолог Лоран Мулен зазначив, що методика аналізу стічних вод може бути ефективною для виявлення потенційної другої хвилі пандемії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, населення Франції попередили про необхідність бути готовими до повторної масової ізоляції.