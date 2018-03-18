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ПолітикаЕкономіка

"Був нацистом": Собчак відповіла на звинувачення Навального

7.9тЧитати новину російською

Російський опозиціонер Олексій Навальний свого часу дотримувався нацистських поглядів.

"Я не хочу згадувати минуле Олексія, у нього теж було багато. Я не хочу говорити це слово "нацизм" та інші закиди. І теж про грузинів були всі ці ремарки ... Ну і що, треба йти далі", - заявила в ефірі дебатів з Навальним кандидат в президенти Росії Ксенія Собчак.

За її словами, Навальний вже "виріс" і його не можна назвати нацистом, але раніше він брав участь у "Русских маршах" і називав грузинів "гризунами".

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Як повідомляв "Обозреватель", в ході дебатів Навальний заявив, що Собчак приїжджала до його помешкання серед ночі і розповідала, що їй запропонували велику суму грошей на президентську кампанію.

Собчак назвала заяву політика брехливою, зазначивши, що в ту ніч вона сказала зовсім інше.

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Вибори в РосіїВибори президента Росії
Особи
Ксенія СобчакОлексій Навальний
Місце
Росія
Об'єкт
вибори президента Росії
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