"Був нацистом": Собчак відповіла на звинувачення Навального

Російський опозиціонер Олексій Навальний свого часу дотримувався нацистських поглядів.

"Я не хочу згадувати минуле Олексія, у нього теж було багато. Я не хочу говорити це слово "нацизм" та інші закиди. І теж про грузинів були всі ці ремарки ... Ну і що, треба йти далі", - заявила в ефірі дебатів з Навальним кандидат в президенти Росії Ксенія Собчак.

За її словами, Навальний вже "виріс" і його не можна назвати нацистом, але раніше він брав участь у "Русских маршах" і називав грузинів "гризунами".

Опозиція продовжує сваритися - Ксенія Собчак пригадала Олексію Навальному його "нацистське" минуле pic.twitter.com/K8VQgLBWUt - МБХ Медіа (@MBKhMedia) 18 березня 2018 р.

Як повідомляв "Обозреватель", в ході дебатів Навальний заявив, що Собчак приїжджала до його помешкання серед ночі і розповідала, що їй запропонували велику суму грошей на президентську кампанію.

Собчак назвала заяву політика брехливою, зазначивши, що в ту ніч вона сказала зовсім інше.