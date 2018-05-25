"Був би наказ": на КремльТБ Україні пригрозили вторгненням Росії

Російський пропагандист, військовий експерт Ігор Коротченко заявив, що Росія нібито може знову відправити "добровольчу" підмогу терористам "ДНР" або взагалі здійснити масштабне військове вторгнення в Україну (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За його словами, такі сценарії країна-агресор реалізує, якщо Україна влаштує "військову провокацію" перед Чемпіонатом світу з футболу, який пройде в Російській Федерації. Свої гучні погрози Коротченко озвучив в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

"Є кілька варіантів реакції. Один з них - це російський добровольчий корпус, який знову приходить на допомогу Донбасу. Є більш жорсткий варіант реакції - проведення повномасштабної військової операції з примусу України до миру для того, щоб запобігти масовому геноциду і вбивствам мирного населення на Донбасі. Я так скажу: був би наказ, Південний військовий округ, Чорноморський флот - самодостатні, дієздатні структури, тому провести таку операцію вони мають всі необхідні можливості", - загрозливо заявив Коротченко.

Підсумовуючи свій виступ, він додав, що пряме збройне вторгнення Росії стане реальною ціною України за спроби загострення протистояння на Донбасі.

Ймовірно, подібними грізними заявами кремлівські пропагандисти намагаються прикрити слабшання своїх позицій на сході України та військову перевагу учасників Операції об'єднаних сил над терористами "Л/ДНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов, слідуючи риториці російської влади, яка розв'язала конфлікт на Донбасі, також озвучив загрози про неминучість масштабної війни в Україні.