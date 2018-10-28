''Був безграмотний'': знайдена схожість Путіна з Чингисханом

Росія при президенті Володимирі Путіні повернулася в часи Чингісхана.

Таку думку російський політолог Станіслав Бєлковський висловив в ефірі радіостанції "Ехо Москви". За його словами, Путін йде шляхом найменшого опору.

"За часів Володимира Путіна ми повернулися в обійми нашого основоположника Чингісхана. Путін йде шляхом найменшого опору. Він буде в російському колективному несвідомому тим, до чого воно звикло протягом століть. Надзавдання держави - це підтримання стану війни і самовідтворення бюрократії. Механізм управління цією державою - жорстокість", - сказав він.

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За словами політолога, Чингісхан "був безграмотний", але при підкоренні цивілізованих народів пізнавав їх особливості.

"Зокрема, він пізнавав канони бюрократії. У найманов (плем'я в Азії. - Ред.) він побачив чарівний предмет, який називався "тамга" (печатка). Звідси, до речі, іде російське слово "таможня". І вірити можна тільки паперу, до якої прикладена тамга. Звідси підвищена цінність печатки в російській історико-політичної ділової традиції", - зазначив Бєлковський.

Він підкреслив, що на Заході, на відміну від РФ, немає такої поваги до печатки, "там роль відіграє підпис". "А найважливішим інструментом управління народом в рамках чінгісханівської традиції є жорстокість."Прямо з обіймів Чингісхана ми рухаємося в напрямку раю, обіцяного нам президентом Російської Федерації Володимиром Володимировичем Путіним", - підсумував Бєлковський.

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