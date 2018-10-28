МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

''Був безграмотний'': знайдена схожість Путіна з Чингисханом

2.6тЧитати матеріал російською

Росія при президенті Володимирі Путіні повернулася в часи Чингісхана.

Таку думку російський політолог Станіслав Бєлковський висловив в ефірі радіостанції "Ехо Москви". За його словами, Путін йде шляхом найменшого опору.

"За часів Володимира Путіна ми повернулися в обійми нашого основоположника Чингісхана. Путін йде шляхом найменшого опору. Він буде в російському колективному несвідомому тим, до чого воно звикло протягом століть. Надзавдання держави - це підтримання стану війни і самовідтворення бюрократії. Механізм управління цією державою - жорстокість", - сказав він.

Новини
Зміни в зовнішності Путіна стали предметом глузувань

За словами політолога, Чингісхан "був безграмотний", але при підкоренні цивілізованих народів пізнавав їх особливості.

"Зокрема, він пізнавав канони бюрократії. У найманов (плем'я в Азії. - Ред.) він побачив чарівний предмет, який називався "тамга" (печатка). Звідси, до речі, іде російське слово "таможня". І вірити можна тільки паперу, до якої прикладена тамга. Звідси підвищена цінність печатки в російській історико-політичної ділової традиції", - зазначив Бєлковський.

Він підкреслив, що на Заході, на відміну від РФ, немає такої поваги до печатки, "там роль відіграє підпис". "А найважливішим інструментом управління народом в рамках чінгісханівської традиції є жорстокість."Прямо з обіймів Чингісхана ми рухаємося в напрямку раю, обіцяного нам президентом Російської Федерації Володимиром Володимировичем Путіним", - підсумував Бєлковський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, психіатр провів дослідження мозку Путіна: опубліковані результати.

Особи
Володимир ПутінСтаніслав Бєлковський
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
4
Смішно
5
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Это очень мудро - недооценивать врага. Продолжайте))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги