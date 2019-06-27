"Україна проти Росії": розкрита головна мета Трампа на зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп намагатиметься на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним не допускати помилок і не виглядати "занадто поблажливим".

Таким чином він зможе сформувати позитивну "картинку" у американського електорату, спрогнозував в ефірі ObozTV український дипломат Костянтин Грищенко. Зустріч Трампа і Путіна відбудеться в японській Осаці 28 червня.

Грищенко нагадав про переговори Путіна і Трампа в Гельсінкі, які пройшли в липні 2018 року.

"Президент США звик бути переможцем. А ніхто з тих, на чию думку він зважає, не сказав, що він виглядав, м'яко кажучи, позитивно на тій зустрічі. Тепер Трамп буде намагатися змінити сприйняття хоча б мас-медіа в США. Щонайменше, він спробує не робити помилок і не виглядати занадто поблажливим", – впевнений дипломат.

На думку Грищенка, від поведінки Трампа багато в чому залежить результат його переобрання на пост президента, оскільки він спирається на консервативний електорат.

"Росія, особливо часів Путіна, багатьма в Вашингтоні сприймається як принциповий ворог США. Або як мінімум суперник", – пояснив фахівець з міжнародних відносин.

"Трамп уже не той, яким був на початку. Думаю, він уже достатньо усвідомив складність відносин з Росією. Складність того, яким чином йому доведеться пояснювати свою поведінку напередодні виборів. Республіканська партія, за визначенням, дуже скептична по відношенню до Радянського союзу. А зараз – до Росії. Що б Росія не робила. Саме тому Україна має підтримку. Тому що Україна стоїть проти Росії", – розповів він.

Путін і Трамп на зустрічі в Гельсінкі в 2018 році kremlin.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч Володимира Путіна і Дональда Трампа запланована в рамках саміту G20 в Осаці (Японія).

У розмові з журналістами Трамп відмовився обговорювати теми майбутньої розмови. "У мене з ним буде дуже хороша розмова. А що я йому скажу – не ваша справа", – заявив американський президент.

Програму "Гостре питання" дивіться щопонеділка та щочетверга о 17:30 на ObozTV.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram