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"Україна проти Росії": розкрита головна мета Трампа на зустрічі з Путіним

1.6тЧитати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп намагатиметься на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним не допускати помилок і не виглядати "занадто поблажливим".

Таким чином він зможе сформувати позитивну "картинку" у американського електорату, спрогнозував в ефірі ObozTV український дипломат Костянтин Грищенко. Зустріч Трампа і Путіна відбудеться в японській Осаці 28 червня.

Грищенко нагадав про переговори Путіна і Трампа в Гельсінкі, які пройшли в липні 2018 року.

"Президент США звик бути переможцем. А ніхто з тих, на чию думку він зважає, не сказав, що він виглядав, м'яко кажучи, позитивно на тій зустрічі. Тепер Трамп буде намагатися змінити сприйняття хоча б мас-медіа в США. Щонайменше, він спробує не робити помилок і не виглядати занадто поблажливим", – впевнений дипломат.

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На думку Грищенка, від поведінки Трампа багато в чому залежить результат його переобрання на пост президента, оскільки він спирається на консервативний електорат.

"Росія, особливо часів Путіна, багатьма в Вашингтоні сприймається як принциповий ворог США. Або як мінімум суперник", – пояснив фахівець з міжнародних відносин.

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"Трамп уже не той, яким був на початку. Думаю, він уже достатньо усвідомив складність відносин з Росією. Складність того, яким чином йому доведеться пояснювати свою поведінку напередодні виборів. Республіканська партія, за визначенням, дуже скептична по відношенню до Радянського союзу. А зараз – до Росії. Що б Росія не робила. Саме тому Україна має підтримку. Тому що Україна стоїть проти Росії", – розповів він.

Путін і Трамп на зустрічі в Гельсінкі в 2018 році

Путін і Трамп на зустрічі в Гельсінкі в 2018 році

kremlin.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч Володимира Путіна і Дональда Трампа запланована в рамках саміту G20 в Осаці (Японія).

У розмові з журналістами Трамп відмовився обговорювати теми майбутньої розмови. "У мене з ним буде дуже хороша розмова. А що я йому скажу – не ваша справа", – заявив американський президент.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особи
Дональд ТрампВолодимир ПутінКостянтин Грищенко
Місце
ЯпоніяОсака
Теги
РосіяСША
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Александров Сергей
Александров Сергей
Сначала хох-лы наивно полагали, что их кто-то ждет на встрече Глав Государств. Дали им пинка под жопу, поскольку у этих животных нет ни главы ни государства. Теперь выясняется, что нех больше делать двум Президентам, кроме как обсуждать разваливающийся на глазах хох-ляцкий свинарник.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Ну наконец то раскрыли цель Трампа))) А то я всё голову ломаю над главной целью))) Хорошо что в украине есть такие НострадАнусы)))))
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Это встреча агента Трампа со своим куратором-хозяином Путиным. КГБ рулит!
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