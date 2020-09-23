Сенат США перед виборами президента видав звіт про роботу сина Байдена в Україні

Робота Хантера Байдена, сина колишнього віце-президента США Джо Байдена, в правлінні приватної української газодобувної компанії "Бурісма" (Burisma) створювала конфлікт інтересів.

Про це заявляється в звіті "Хантер Байден, "Бурісма" і корупція", оприлюдненому 23 вересня двома сенатськими комітетами (з національної безпеки й урядових справ, а також із питань фінансів), передає "Голос Америки".

У документі на 87 сторінок викладені деталі роботи Хантера Байдена в правлінні газової компанії. Автори звіту, сенатори-республіканці Рон Джонсон і Чак Ґреслі стверджують, що така діяльність створювала конфлікт інтересів, оскільки батько чиновника Джо Байден був віце-президентом і займався в адміністрації справами України.

"Голови комітетів під час розслідування виявили, що адміністрація [Барака] Обами знала що те, що Хантер Байден обіймав посаду в правлінні "Бурісми", було проблематичним і заважало ефективно втілювати стратегію України", – йдеться у звіті.

Як саме і наскільки діяльність сина Байдена впливала на американську політику щодо України, в звіті не уточнюється.

Однак, як сказано в документі, американські чиновники часів президентства Обами попереджали адміністрацію про некоректність, яку створювала роль сина віце-президента в компанії.

Журналісти зазначили, що звіт оприлюднили за шість місяців до президентських виборів у США.

Раніше виборчий штаб Джо Байдена розкритикував звіт, назвавши його спробою союзників нинішнього президента США Дональда Трампа пошкодити опонентові і втрутитися у виборчий процес.

Нагадаємо, в серпні-2020 старший сенатор США, республіканець Рон Джонсон заявив, що планує запросити дані, що стосуються діяльності сина кандидата в президенти США від демократів Джо Байдена – Хантера, і його роботи в українській енергетичній компанії "Бурісма".

Слідство з'ясувало, що "Бурісма", попередньо, перераховувала компанії Байдена великі суми грошей щомісяця.

Як писав OBOZREVATEL: