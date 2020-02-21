Організація Об'єднаних Націй засудила напад протестувальників у Нових Санжарах на евакуйованих Україною з Китаю громадян.

Відповідну заяву пресслужба організації опублікувала на сторінці в Facebook у п'ятницю, 21 лютого. У тексті підкреслюється, що подібні інциденти не повинні відбуватися в країні.

"Ці [евакуйовані] чоловіки і жінки вже пройшли через травматичний період затяжної ізоляції і заслуговують на повагу гідності та безпечне повернення в Україну", – підкреслили в ООН.

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Організація закликала уряд вжити всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки всіх, кого торкнулася ця ситуація.

"Ми продовжуємо підтримувати заходи українського уряду щодо посилення готовності та реагування на спалах вірусу COVID-19", – сказано в повідомленні.

Вказується, що здоров'я є однією з небагатьох сфер, "яка дозволяє країнам працювати разом заради спільної справи".

"У минулому, в ситуаціях зі спалахами хвороб, страх і недовіра гальмували і зовсім не допомагали реагувати на загрозу. Тому зараз – час фактів, а не страху, час раціональності, а не чуток. Це час солідарності, а не стигми", – підсумували в ООН.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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