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21 лютого • оновлено в 20:53
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"Це час солідарності, а не клейма!" ООН різко звернулася до України після бунту в Нових Санжарах

4.1т
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Організація Об'єднаних Націй засудила напад протестувальників у Нових Санжарах на евакуйованих Україною з Китаю громадян.

Відповідну заяву пресслужба організації опублікувала на сторінці в Facebook у п'ятницю, 21 лютого. У тексті підкреслюється, що подібні інциденти не повинні відбуватися в країні.

"Ці [евакуйовані] чоловіки і жінки вже пройшли через травматичний період затяжної ізоляції і заслуговують на повагу гідності та безпечне повернення в Україну", – підкреслили в ООН.

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Колаж

Організація закликала уряд вжити всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки всіх, кого торкнулася ця ситуація.

"Ми продовжуємо підтримувати заходи українського уряду щодо посилення готовності та реагування на спалах вірусу COVID-19", – сказано в повідомленні.

Вказується, що здоров'я є однією з небагатьох сфер, "яка дозволяє країнам працювати разом заради спільної справи".

"У минулому, в ситуаціях зі спалахами хвороб, страх і недовіра гальмували і зовсім не допомагали реагувати на загрозу. Тому зараз – час фактів, а не страху, час раціональності, а не чуток. Це час солідарності, а не стигми", – підсумували в ООН.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Україна організувала евакуацію своїх громадян з китайського міста Ухань, який став епіцентром епідемії коронавірусу COVID-19.

  • На борт літака взяли 73 людини – серед них як українці, так і іноземці. Літак приземлився в аеропорту Харкова 20 лютого.

  • Евакуйованих відправили на 14-денну обсервацію (ізоляцію з дотриманням необхідних протиепідемічних заходів) в медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" в Полтавській області.

  • Однак місцеві мешканці влаштували своїм співвітчизникам "гарячий прийом": заблокували дорогу для проїзду, а потім влаштували безлади і навіть закидали автобус камінням.

  • Самі місцеві кажуть, що нібито стали жертвами однобоких журналістських сюжетів, бездіяльності влади і двох десятків земляків, які були напідпитку.

  • Про те, що насправді відбулося в Нових Санжарах – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Коронавірус Протести в Нових Санжарах
Місце
Україна Полтава
Теги
хвороба ООН вірус
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
В мире начали о чем то догадываться...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
опозорились на весь Мир, теперь все знают про украинское стадо... мова и майданы сделали свое дело...
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Дудко Олег
Дудко Олег
Вы находитесь на самом низшем уровне социального развития. Превратили страну в нищую озлобленную помойку. В ООН это тоже поняли.
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