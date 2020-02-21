Організація Об'єднаних Націй засудила напад протестувальників у Нових Санжарах на евакуйованих Україною з Китаю громадян.
Відповідну заяву пресслужба організації опублікувала на сторінці в Facebook у п'ятницю, 21 лютого. У тексті підкреслюється, що подібні інциденти не повинні відбуватися в країні.
"Ці [евакуйовані] чоловіки і жінки вже пройшли через травматичний період затяжної ізоляції і заслуговують на повагу гідності та безпечне повернення в Україну", – підкреслили в ООН.
ООН засудила сутички в Нових Санжарах
Колаж
Організація закликала уряд вжити всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки всіх, кого торкнулася ця ситуація.
"Ми продовжуємо підтримувати заходи українського уряду щодо посилення готовності та реагування на спалах вірусу COVID-19", – сказано в повідомленні.
Вказується, що здоров'я є однією з небагатьох сфер, "яка дозволяє країнам працювати разом заради спільної справи".
"У минулому, в ситуаціях зі спалахами хвороб, страх і недовіра гальмували і зовсім не допомагали реагувати на загрозу. Тому зараз – час фактів, а не страху, час раціональності, а не чуток. Це час солідарності, а не стигми", – підсумували в ООН.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Україна організувала евакуацію своїх громадян з китайського міста Ухань, який став епіцентром епідемії коронавірусу COVID-19.
На борт літака взяли 73 людини – серед них як українці, так і іноземці. Літак приземлився в аеропорту Харкова 20 лютого.
Евакуйованих відправили на 14-денну обсервацію (ізоляцію з дотриманням необхідних протиепідемічних заходів) в медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" в Полтавській області.
Однак місцеві мешканці влаштували своїм співвітчизникам "гарячий прийом": заблокували дорогу для проїзду, а потім влаштували безлади і навіть закидали автобус камінням.
Самі місцеві кажуть, що нібито стали жертвами однобоких журналістських сюжетів, бездіяльності влади і двох десятків земляків, які були напідпитку.
Про те, що насправді відбулося в Нових Санжарах – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
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