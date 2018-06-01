Було 1200 клієнтів: секс-працівниця розповіла про найдивніші випадки

Анонімна дівчина за викликом, у якої було за п'ять років "роботи" 1200 клієнтів, розповіла про найдивніші випадки, з якими стикалася.

Секс-робітницею вона вирішила стати ще в пізньому підлітковому віці, з тих пір пройшло п'ять років, пише "Рамблер".

Зокрема, найдивніший клієнт дами за викликом платив їй за те, що вона піднімалася і опускалася по гвинтових сходах.

"Йому подобалося сидіти під сходами", - коментує дівчина.

Інший клієнт зателефонував при ній дружині і по гучномовцю почав пояснювати їй, чому зраджує.

Дівчина розповіла і про клієнта, до якого майже відразу ж втратила повагу. Вся справа в тому, що він почав їй розповідати про те, яким "мертвим" був його шлюб і який жахливий секс з дружиною.

Ще один дивний клієнт - дихав тільки ротом. За словами секс-працівниці, це був її найгірший досвід.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 48-річна Крістал Уоррен з Брайтона (Великобританія) змінила стать 14 років тому і за цей час мала секс більше, ніж з двома тисячами різних чоловіків.