Була ще одна жертва: в Британії розсекретили нові деталі отруєння Скрипалів

У результаті отруєння отрутою "Новачок" у британському Солсбері крім російського ексшпигуна Сергія Скрипаля, його дочки Юлії та сержанта поліції постраждав ще один правоохоронець.

Про це заявили в четвер, 15 серпня, в Скотланд-Ярді, пише Evening Standard.

Відзначається, що офіцер поліції Вілтшира піддався впливу невеликої кількості смертоносної речовини. Після отримання "належної медичної допомоги" співробітник, ім'я якого не назвали, незабаром після цього повернувся на роботу.

Отруєння в Солсбері Радіо Свобода

Він брав активну участь в операції британських сил, яка проводилася у відповідь на отруєння Скрипалів. Відразу після подій у Солсбері у нього відібрали зразки крові, проте тільки зараз стало відомо, що в ній знайшли "Новачок".

"Судово-медичні експертизи були проведені в рамках розслідування, яке було безпрецедентним за своєю складністю і масштабом і до якого були залучені тисячі зразків. Співробітники продовжують тісно співпрацювати з вченими та експертами, щоб ретельно і методично проаналізувати і вивчити наявні у нас докази", – відзначили в Скотланд-Ярді.

"Офіцер був проінформований і продовжує отримувати підтримку від Вілтшірської поліції разом з іншими офіцерами і співробітниками, які постраждали від подій у Солсбері і Еймсбері минулого року", – додали в поліції.

Сергій Скрипаль із дочкою Юлією Цензор.НЕТ

Як писав OBOZREVATEL:

Скрипаль, завербований західними спецслужбами в 1990-х роках, і його дочка Юлія були знайдені в несвідомому стані в сквері в Солсбері 4 березня 2018 року.

Британська влада заявила, що за замахом стоїть Росія – Скрипалі були отруєні розробленою в СРСР нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок". Лондон назвав імена і показав фотографії обвинувачених – Олександра Петрова і Руслана Боширова, які, за твердженням Британії, працюють на ГРУ.

Пізніше Bellingcat і The Insider опублікували розслідування, в яких стверджували, що Петров і Боширов дійсно працюють на ГРУ, а їх справжні імена – Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга відповідно. Бош–ров-Чепіга, за інформацією журналістів, має звання Героя Росії.

Отруєння Скрипаля спровокувало посилення санкцій проти Росії.

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