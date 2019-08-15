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Була ще одна жертва: в Британії розсекретили нові деталі отруєння Скрипалів

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У результаті отруєння отрутою "Новачок" у британському Солсбері крім російського ексшпигуна Сергія Скрипаля, його дочки Юлії та сержанта поліції постраждав ще один правоохоронець.

Про це заявили в четвер, 15 серпня, в Скотланд-Ярді, пише Evening Standard.

Відзначається, що офіцер поліції Вілтшира піддався впливу невеликої кількості смертоносної речовини. Після отримання "належної медичної допомоги" співробітник, ім'я якого не назвали, незабаром після цього повернувся на роботу.

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Отруєння в Солсбері

Отруєння в Солсбері

Радіо Свобода

Він брав активну участь в операції британських сил, яка проводилася у відповідь на отруєння Скрипалів. Відразу після подій у Солсбері у нього відібрали зразки крові, проте тільки зараз стало відомо, що в ній знайшли "Новачок".

"Судово-медичні експертизи були проведені в рамках розслідування, яке було безпрецедентним за своєю складністю і масштабом і до якого були залучені тисячі зразків. Співробітники продовжують тісно співпрацювати з вченими та експертами, щоб ретельно і методично проаналізувати і вивчити наявні у нас докази", – відзначили в Скотланд-Ярді.

"Офіцер був проінформований і продовжує отримувати підтримку від Вілтшірської поліції разом з іншими офіцерами і співробітниками, які постраждали від подій у Солсбері і Еймсбері минулого року", – додали в поліції.

Сергій Скрипаль із дочкою Юлією

Сергій Скрипаль із дочкою Юлією

Цензор.НЕТ

Як писав OBOZREVATEL:

  • Скрипаль, завербований західними спецслужбами в 1990-х роках, і його дочка Юлія були знайдені в несвідомому стані в сквері в Солсбері 4 березня 2018 року.

  • Британська влада заявила, що за замахом стоїть Росія – Скрипалі були отруєні розробленою в СРСР нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок". Лондон назвав імена і показав фотографії обвинувачених – Олександра Петрова і Руслана Боширова, які, за твердженням Британії, працюють на ГРУ.

  • Пізніше Bellingcat і The Insider опублікували розслідування, в яких стверджували, що Петров і Боширов дійсно працюють на ГРУ, а їх справжні імена – Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга відповідно. Бош–ров-Чепіга, за інформацією журналістів, має звання Героя Росії.

  • Отруєння Скрипаля спровокувало посилення санкцій проти Росії.

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Теми
Отруєння Скрипаля Отрута "Новачок"
Особа
Сергій Скрипаль
Місце
Великобританія
Тег
отруєння
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Шо1!! Опять ??!!!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вообще-то, "Новичёк", разрабатывался для того, что бы уничтожать целые армии. Но, толи "Новичёк" был просроченным, толи мелкобритов с детства прививают ентим самым "Новичком", но пока нет ни одного умершего от этого смертоносного оружия.
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Да. Прочихался за кустом и сразу же вернулся. Это вам не фигушки под столом прказывать - а дышать смертельным новичком
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