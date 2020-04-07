Була на зміні 56 днів! У Китаї молода медсестра померла від зупинки серця

У Китаї від зупинки серця померла медсестра, котра упродовж 56 днів боролася на передовій проти пандемії коронавірусу в провінції Хубей.

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Після завершення 14-денного карантину вона мала повернутися додому, однак її організм не витримав. У 32-річної медпрацівниці залишилися чоловік і їхня п'ятирічна донька, повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що медсестра Чжан Цзінцзін працювала в лікарні Qilu. Вона була членом першої медичної групи з провінції Шаньдун, відправленої 26 січня, щоб допомогти Хубею боротися з епідемією.

У Китаї медсестра померла від зупинки серця після двомісячної допомоги хворим з COVID-9

4 квітня жінка закінчила свою 14-денну ізоляцію після останньої робочої зміни у місті Хуанганг, де була протягом майже двох місяців. Жінка тричі перевірилася на наявність COVID-19, й у всіх випадках тести показали негативний результат.

Однак якраз перед тим, як Чжан дозволили повернутися додому, у неї трапився інфаркт. На жаль, медики не змогли врятувати колегу.

Чжан Цзінцзін dailymail.co.uk

Зазначається, що чоловік медсестри Хань Вентао працює будівельним підрядником у Сьєрра-Леоне (Африка). Востаннє він бачив дружину торік у грудні, і навіть не зміг попрощатися з нею, оскільки африканська країна припинила всі рейси до Китаю на фоні пандемії.

Чжан Цзінцзін dailymail.co.uk

Водночас видання підкреслює, що крім медсестри Чжан, щонайменше 62 медичні працівники загинули на чергуванні від коронавірусу чи інших захворювань.

У Китаї щонайменше 62 медичні працівники загинули на чергуванні у боротьбі з пандемією dailymail.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великобританії медсестра реанімаційного відділення Ширлі Воттс зі сльозами на очах розповіла, як медперсоналу важко справлятися з епідемією коронавірусу COVID-19.

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