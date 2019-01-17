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"Будуть вбивства!" На росТБ зчинився переполох через пропозицію Яроша щодо Донбасу

1.6тЧитати матеріал російською

Заява позафракційного народного депутата, колишнього лідера "Правого сектора" Дмитра Яроша про можливий військовий спосіб повернення Донбасу Україні викликала ажіотаж на російському телебаченні.

Там одразу ж заявили, що Київ нібито готує масові вбивства мирних жителів тимчасово окупованих територій, а також політичних опонентів влади. Такий фейк озвучив кремлівський пропагандист Ігор Коротченко в ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Дмитро Ярош

Дмитро Ярош

5.ua

"Ярош чітко сказав дві речі. Перше політичні вбивства під виглядом зачисток в Україні необхідні, і можливо будуть вбивства депутатів Верховної Ради, які представляють "Опозиційний блок". І відповідальність тут треба шукати серед цих людей! І друге, що він готовий до терористичних актів, до вбивств, до масової зачистки населення на Донбасі!" висловився неадекватний рупор Кремля.

Ігор Коротченко

Ігор Коротченко

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
російська пропагандаВійна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Дмитро Ярош
Місце
Росія
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Ярош печатает визитки.совпадение?не думаю..
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