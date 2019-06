Будуть миритися? Трамп назвав місце і дату зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп має намір зустрітися з главою Росії Володимиром Путіним під час саміту G20 у Японії.

Про це Трамп повідомив публічно у вівторок, 12 червня, передає AFP. Також американський лідер хоче зустрітися з главою Китаю Сі Цзіньпіном.

Японський саміт G20 запланований на 28-29 червня і пройде в місті Осака.

Нагадаємо, 3 травня Трамп уперше за довгий час провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Глави держав обговорили ситуацію в Україні.

