ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
ПолітикаЕкономіка

/Світ

Будуть миритися? Трамп назвав місце і дату зустрічі з Путіним

21.4тЧитати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп має намір зустрітися з главою Росії Володимиром Путіним під час саміту G20 у Японії.

Про це Трамп повідомив публічно у вівторок, 12 червня, передає AFP. Також американський лідер хоче зустрітися з главою Китаю Сі Цзіньпіном.

Японський саміт G20 запланований на 28-29 червня і пройде в місті Осака.

Новини
Зустріч Путіна і Трампа: озвучене головне питання щодо України

Нагадаємо, 3 травня Трамп уперше за довгий час провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Глави держав обговорили ситуацію в Україні.

Трамп і Путін

Трамп і Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Трамп заявив, що готовий налагодити відносини з Кремлем. "У мене можуть бути гарні відносини з Росією", – говорив він.

При цьому ще в травні президент США стверджував, що держава проводить найжорсткішу політику щодо Росії.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особи
Дональд ТрампВолодимир Путін
Місце
Японія
Поділитися у Facebook
19
Коментарі
104
27
Смішно
15
Цікаво
21
Сумно
17
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
васильевич василий
васильевич василий
Трамп сказал что с украины клоун пусть нам членом на рояле сыграет
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Предыдущая встреча была отменена из за посадки дурачков в СИЗО....Разве дурачков освободили?????)))Об Окраине я думаю в Осаке...они вообще говорить не будут....мелко.
Показати коментар повністю
Відповісти
5
0
Платунова Катерина
Платунова Катерина
Cпaсибo тeм, ктo пoкaзaл мнe чyдо-сайт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/1aoit7 Проcто прoйдя простой oпрос получилa почти пoлугoдoвyю зарплату)) Пользyйтeсь, пoка eсть вoзмoжнocть=)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel