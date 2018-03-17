Решая, какая соломинка переломит спину верблюда, история часто останавливает свой выбор вовсе не на ланцелотах, а на вполне обычных людях, не слишком похожих на сказочных героев. Сергей Викторович Скрипаль, ставший жертвой очередного преступления путинской России, в середине 90-х годов решил, что та должность, которую он занимает в управлении кадров ГРУ, дает ему шанс обеспечить себе достойную жизнь в хорошей европейской стране. Такой образ мыслей стал в это время доминирующим во всех спецслужбах России и остается доминирующим и сегодня.

У наследников железного Феликса и прочих наших штирлицов сегодня есть одна жизненная цель – материальное благополучие на основе западных стандартов жизни – и два способа достижения этой цели. Более осторожные, если не сказать, трусливые, занимаются крышеванием бизнеса, в том числе криминального, активно участвуют в административном переделе собственности, на приобретенные таким путем средства покупают активы и недвижимость в странах НАТО, отправляют туда семьи и проводят там отпуска. Другие, более склонные к риску, сотрудничают с западными разведками и после выполнения задания перебираются на Запад. И те и другие встречаются в Лондоне. Вполне возможно, пьют пиво в одних и тех же барах и дружески общаются. Потом, правда, у "рисковых" часто возникают проблемы, плохо совместимые с жизнью…

Сегодня российский МИД и российский телевизор круглосуточно вопят: "Это – не мы!". Помимо обычной мантры "авыдокажите" используется софистика. Образец такой софистики был продемонстрирован в программе "Вечер" от 14.03.18 у Владимира Соловьева. Самый типичный довод в пользу непричастности России к этому преступлению привел режиссер Карен Шахназаров. Он начал с того, что сравнил себя с Наполеоном, который утверждал, что "людей он знает". Опираясь на это общее у них с Наполеоном достоинство, Карен Георгиевич задал сакраментальный вопрос: "Кому это выгодно?". И тут же объяснил, что "это выгодно тем силам, которые направлены против России". И уточнил, что все это затеяно перед выборами и направлено против президента Путина. А главная цель, ради которой, по мнению режиссера Шахназарова, отравили Сергея Скрипаля и его дочь, это срыв чемпионата мира по футболу в Москве.

С этим дружно согласились все "эксперты" в соловьевской студии. Вопреки обыкновению, Соловьев в этот раз не пригласил никого, кто мог бы высказать иное мнение и разрушить хор патриотических голосов. Каждый из участников лишь добавлял детали и дополнительные штрихи в общую картину заговора против России. Александр Хинштейн сообщил, что Россия вообще никогда не убивает предателей. Последний такой случай, по данным Хинштейна, был в 1964 году, и то покушение было неудачным. Александр Евсеевич еще во времена работы в "Московском комсомольце" плодотворно сотрудничал с ФСБ, за что приобрел славу главного "сливного бачка" российской журналистики, но в этот момент мне показалось, что его коллеги из спецслужб могли на него обидеться, поскольку он их всех чохом обвинил в абсолютной импотентности.

Депутат Железняк назвал то, что произошло "позором британских властей". "Они допустили отравление охраняемого лица на территории своей страны!" - возмущался депутат Железняк. И тут же обвинил западные спецслужбы в этом преступлении, назвав Скрипаля и его дочь их заложниками. Депутаты в путинской России проходят строгий отбор, отсеивающий людей с мозгами и сердцем. Поэтому неудивительно, что депутат Железняк в одной фразе упрекает британские власти в том, что они "не уберегли" Скрипаля, а в следующей заявляет, что именно они его и отравили. Для депутатов Госдумы отсутствие логики и морали является важным условием политического выживания, но публичная демонстрация этих качеств выглядит забавно.

Вся эта софистика про то, что никому в России не было смысла покушаться на Сергея Скрипаля, основана на предположении, что в российском руководстве и в спецслужбах окопались сплошные эйнштейны и альберты швейцеры, чему несколько противоречит вся политическая практика путинской России, особенно в последние годы. У российских спецслужб и российского руководства было несколько мотивов для убийства Скрипаля.

Один из них – месть. С точки зрения ФСБ Скрипаль нанес ущерб России сопоставимый с ущербом, нанесенным "супершпионом" Пеньковским. Он передал МИ-6 около 20 тысяч секретных документов, раскрыл несколько десятков российских агентов, работавших за рубежом. Так что, даже если предположить, что приказ на его уничтожение не дал лично Путин, мотивы свести с ним счеты были у множества людей, у которых были все возможности это сделать.

Еще более реальный мотив – профилактика. У чекистов и во времена СССР были серьезные проблемы с "холодной головой", а особенно с "горячим сердцем" и "чистыми руками", а после развала Советского Союза со всеми этими органами и частями тела у них случилась настоящая беда. Причем, из двух категорий чекистов, обозначенных в начале данной статьи – назовем их условно "патриоты" и "предатели" - более человекообразно выглядят именно "предатели". Достаточно посмотреть на тех "патриотов" из числа чекистов, которые стали публичными фигурами, например, на Андрея Лугового и Анну Чапман и сравнить их, например, с Олегом Калугиным и Александром Литвиненко, которые в данной классификации подпадают под категорию "предателей". Ни те, ни другие не являются эталонами интеллекта и добродетели, но "предатели", по крайней мере, способны к членораздельной речи, в отличие от "патриотов". Тотальная моральная и интеллектуальная деградация российских спецслужб создает серьезную угрозу режиму. Остановить поток перебежчиков в этой ситуации может только страх. Поэтому демонстративные убийства наиболее известных "предателей" с точки зрения Кремля и Лубянки есть акты вполне разумные и необходимые.

Есть, наконец, и еще один резон, связанный с борьбой за то, каким будет режим после 19.03.18. Лоббисты бизнеса в правительстве и Кремле надеются, что на Западе возобладает "реалполитик" и они смогут восстановить ту модель, которая сложилась в прекрасные "нулевые", когда можно было безгранично красть в России и щедро тратить украденное на Западе. Шредеризация европейской политической элиты и успешное использование внутренних противоречий в Европейском Союзе делают эти надежды не вполне утопичными.

Цель "силовых" башен Кремля – исключить такую версию будущего и демонстративное покушение на гражданина России на территории Великобритании, совершенное способом, опасным для многих граждан этой страны, способствует сведению вероятности этой версии будущего к нулю. В российской политике в данный момент доминируют те, кто наиболее комфортно чувствует себя в обстановке осажденной крепости. Плевать они хотели на экономику. Меню кремлевской и думской столовой от санкций не пострадает до конца их жизни. Осажденная крепость, элементы нового железного занавеса выгодны тем, кто вообще ничего не умеет, кроме как отжимать чужие бизнесы, травить оппозицию, убивать журналистов и орать в телевизоре про "русские не сдаются" и "дедывоевали".

Те, кто организовал покушение на Сергея Скрипаля и его дочь, распространили нервно-паралитический яд не только на территории Великобритании. В значительно большей степени они отравили им будущее России…