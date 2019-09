Будинки зруйновано, люди – під завалами: у Бельгії прогримів потужний вибух. Фото і відео НП

У вівторок, 3 вересня, в районі Вілрійк бельгійського міста Антверпен трапився потужний вибух, у результаті якого обвалилися три будинки і постраждали 7 осіб.

Про це повідомляє Nieuwsblad (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Рятувальникам вдалося дістати з-під завалів двох постраждалих, які отримали важкі травми. Під уламками залишалися ще як мінімум дві особи. Незабаром число поранених зросло до 7.

При цьому, мер Антверпена Барт Де Вевер повідомив у Twitter, що причиною НП став вибух побутового газу. Всі аварійні служби були підняті по тривозі.

За словами очевидців, в одному з будинків на момент вибуху проводилися ремонтні роботи. Однак невідомо, чи були вони якось пов'язані з НП.

Rond 12.20 uur was er een ontploffing in de Palmanshoevestr in Wilrijk (hoek Riddervel-Egied Segerslaan). 3 panden zijn getroffen. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden & er bevinden zich nog mensen onder het puin. 1 slachtoffer werd reeds bevrijd. pic.twitter.com/CwsOIXS1u1