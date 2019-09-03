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4 вересня • оновлено в 01:25
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Будинки зруйновано, люди – під завалами: у Бельгії прогримів потужний вибух. Фото і відео НП

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У вівторок, 3 вересня, в районі Вілрійк бельгійського міста Антверпен трапився потужний вибух, у результаті якого обвалилися три будинки і постраждали 7 осіб.

Про це повідомляє Nieuwsblad (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Рятувальникам вдалося дістати з-під завалів двох постраждалих, які отримали важкі травми. Під уламками залишалися ще як мінімум дві особи. Незабаром число поранених зросло до 7.

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У Бельгії вибух зруйнував три будинки

У Бельгії вибух зруйнував три будинки

Nieuwsblad

У Бельгії вибух зруйнував три будинки

У Бельгії вибух зруйнував три будинки

Nieuwsblad

У Бельгії вибух зруйнував три будинки

У Бельгії вибух зруйнував три будинки

Nieuwsblad

При цьому, мер Антверпена Барт Де Вевер повідомив у Twitter, що причиною НП став вибух побутового газу. Всі аварійні служби були підняті по тривозі.

За словами очевидців, в одному з будинків на момент вибуху проводилися ремонтні роботи. Однак невідомо, чи були вони якось пов'язані з НП.

У Бельгії прогримів вибух

У Бельгії прогримів вибух

Nieuwsblad

У Бельгії прогримів вибух

У Бельгії прогримів вибух

Nieuwsblad

У Бельгії прогримів вибух

У Бельгії прогримів вибух

Nieuwsblad

У Бельгії прогримів вибух

У Бельгії прогримів вибух

Nieuwsblad

У Бельгії прогримів вибух

У Бельгії прогримів вибух

Соцмережі

У Бельгії прогримів вибух

У Бельгії прогримів вибух

Соцмережі

У Бельгії прогримів вибух

У Бельгії прогримів вибух

Nieuwsblad

У Бельгії прогримів вибух

У Бельгії прогримів вибух

Соцмережі

У Бельгії прогримів вибух

У Бельгії прогримів вибух

Соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Танзанії в результаті вибуху бензовозу загинула 61 людина, ще 70 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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Місце
Бельгія Антверпен
Теги
вибух вибух будинку
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