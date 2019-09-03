Будинки зруйновано, люди – під завалами: у Бельгії прогримів потужний вибух. Фото і відео НП

У вівторок, 3 вересня, в районі Вілрійк бельгійського міста Антверпен трапився потужний вибух, у результаті якого обвалилися три будинки і постраждали 7 осіб.

Про це повідомляє Nieuwsblad (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Рятувальникам вдалося дістати з-під завалів двох постраждалих, які отримали важкі травми. Під уламками залишалися ще як мінімум дві особи. Незабаром число поранених зросло до 7.

У Бельгії вибух зруйнував три будинки Nieuwsblad

У Бельгії вибух зруйнував три будинки Nieuwsblad

У Бельгії вибух зруйнував три будинки Nieuwsblad

При цьому, мер Антверпена Барт Де Вевер повідомив у Twitter, що причиною НП став вибух побутового газу. Всі аварійні служби були підняті по тривозі.

Wilrijk werd vanmiddag opgeschrikt door een vreselijke gasontploffing. Onze dank gaat uit naar de hulpdiensten die nu bezig zijn met opvang en een reddingsactie. Een onderzoek zal volgen. Onze gedachten zijn bij de slachtoffers en hun naasten. Antwerpen zal hen alle steun bieden. - Bart De Wever (@Bart_DeWever) September 3, 2019

За словами очевидців, в одному з будинків на момент вибуху проводилися ремонтні роботи. Однак невідомо, чи були вони якось пов'язані з НП.

У Бельгії прогримів вибух Nieuwsblad

У Бельгії прогримів вибух Nieuwsblad

У Бельгії прогримів вибух Nieuwsblad

У Бельгії прогримів вибух Nieuwsblad

У Бельгії прогримів вибух Соцмережі

У Бельгії прогримів вибух Соцмережі

У Бельгії прогримів вибух Nieuwsblad

У Бельгії прогримів вибух Соцмережі

У Бельгії прогримів вибух Соцмережі

Rond 12.20 uur was er een ontploffing in de Palmanshoevestr in Wilrijk (hoek Riddervel-Egied Segerslaan). 3 panden zijn getroffen. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden & er bevinden zich nog mensen onder het puin. 1 slachtoffer werd reeds bevrijd. pic.twitter.com/CwsOIXS1u1 - Politie Antwerpen (@PZAntwerpen) September 3, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Танзанії в результаті вибуху бензовозу загинула 61 людина, ще 70 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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