Будинки тремтіли: у Франції стався серйозний землетрус

У Франції 21 червня стався землетрус магнітудою 5.1, який віднесли до помірних. Сейсмічні хвилювання помітили на заході країни.

Крім цього, невеликий землетрус відчувався на півдні – в Бордо і в Нормандії, що на півночі, пише Independent. Там хвилювання оцінили нижче, від 4.3 до 4.9 балів.

Франція вважається сейсмічно спокійним регіоном, для якого подібні явища нетипові. Епіцентр був біля міста Бресюір, розташованого між містами Анже і Ля-Рошель.

Для Франції 5.1 бал – значний землетрус, оскільки там сейсмічна активність – скоріше виняток, аніж правило. Більшість будівель у цій країні не розраховані на такі коливання, відповідно, не мають достатньої для землетрусів міцності.

Як передає The Sun, жителі селищ повідомили, що їхні будинки "тремтіли" до 20 секунд після самого землетрусу.

Епіцентр The Daily Mail

"Я відчув, як будинок трясеться. Це було таке ж відчуття, що і в Бірмінгемі в 1990-х: ніби хтось поряд пересуває шафу", – розповів мешканець.

Інформація про постраждалих або пошкоджені будівлі й автомобілі не надходила.

Як писав OBOZREVATEL, у червні землетруси трапилися одразу в декількох країнах. 16 червня землетрус магнітудою 7.4 стався на островах Нової Зеландії.

За інформацією від геологічної служби США, поштовхи зафіксували на глибині десяти кілометрів, приблизно за 900 км від міста Нгунгуру, в якому проживає півтори тисячі осіб.

17 червня після сильних сейсмічних хвилювань в Китаї загинули 12 осіб, ще понад 100 були поранені. Наступного дня "трясло" Японію, після чого в країні оголосили загрозу цунамі.

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