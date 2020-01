Будинки ходили ходором: з'явилися фото і відео найпотужнішого у 2020 році землетрусу на планеті

У мережі з'явилися видовищні знімки та відеозаписи найпотужнішого у 2020 році землетрусу у світі, який відбувся у Карибському морі 28 січня.

Як повідомляє Геологічна служба США, магнітуда підземних поштовхів сягала 7,7 (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

За даними американського відомства, епіцентр землетрусу перебуває між Кубою, Ямайкою і островами Кайман, а саме у 125 кілометрах на північний захід від ямайського міста Лусеа. Вогнище розташувалося на глибині 10 кілометрів. Також були зафіксовані повторні поштовхи магнітудою до 6,1.

Найсильніше землетрус відчули на Кубі, Ямайці та островах Кайман. Зачепила стихія також Гаїті, Багамські острови, південь Флориди і Гондурас.

There was just a 7.3 magnitude earth quake in Jamaica.



In my apt in Miami - this just happened.



Could feel the whole building swaying.



Crazy! pic.twitter.com/r5pPJzcLvm