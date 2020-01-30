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30 січня • оновлено в 14:47
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Будинки ходили ходором: з'явилися фото і відео найпотужнішого у 2020 році землетрусу на планеті

1.6т
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У мережі з'явилися видовищні знімки та відеозаписи найпотужнішого у 2020 році землетрусу у світі, який відбувся у Карибському морі 28 січня.

Як повідомляє Геологічна служба США, магнітуда підземних поштовхів сягала 7,7 (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Епіцентр землетрусу

Епіцентр землетрусу

СBC News

За даними американського відомства, епіцентр землетрусу перебуває між Кубою, Ямайкою і островами Кайман, а саме у 125 кілометрах на північний захід від ямайського міста Лусеа. Вогнище розташувалося на глибині 10 кілометрів. Також були зафіксовані повторні поштовхи магнітудою до 6,1.

Жителі Маямі після евакуації

Жителі Маямі після евакуації

Getty

Найсильніше землетрус відчули на Кубі, Ямайці та островах Кайман. Зачепила стихія також Гаїті, Багамські острови, південь Флориди і Гондурас.

Повідомлень про руйнування і постраждалих не було, але мешканці постраждалих міст були налякані. На островах Кайман людей евакуювали з аеропорту, суду, лікарень. У кількох місцях провалився ґрунт, пише місцеве видання Cayman Compas.

Кайманові острови

Кайманові острови

caymancompass.com

Кайманові острови

Кайманові острови

caymancompass.com

Кайманові острови

Кайманові острови

caymancompass.com

Панікували і мешканці міст Куби та Ямайки, а також американського Маямі, в якому через поштовхи відчутно трусилися висотні будівлі. Людей довелося терміново евакуювати, зазначає NBC Miami.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 січня в турецькій провінції Маніса відбувся землетрус магнітудою 4,8.

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