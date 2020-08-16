"Будете стояти на колінах, як в Україні": топ гучних заяв Лукашенка на мітингу

Президент Білорусі Олександр Лукашенко в неділю, 16 серпня, виступив на площі Незалежності в Мінську, де відбувся мітинг на його підтримку.

На провладному заході, який пройшов під гаслом "Не дамо розвалити країну", взяли участь працівники бюджетних організацій і державних підприємств із різних міст країни.

Водночас мережу облетіли фото з десятками автобусів, на яких, як повідомлялося, і привезли людей. Сам Лукашенко виступав перед людьми приблизно пів години, зробивши низку резонансних і емоційних заяв.

Насамперед Лукашенко заявив, що вибори в Білорусі відбулися. Він аргументував це тим, що нібито "не може бути 80% фальсифікацій".

Лукашенко виступив на мітингу в Мінську перед своїми "прихильниками"

Наводимо найрезонансніші цитати Лукашенка:

"Я стою, як перед Богом, – вибори відбулися. Не може бути більш ніж 80% фальсифікації, не може бути! Нам пропонують нові вибори. Я щойно сказав: зануримося в це болото – не виліземо ніколи. Нас хочуть цим знищити, нас хочуть послабити".

"Заспокойтеся, не штовхайте людей до силового протистояння. Не ганьбіть країну – мирну, процвітаючу і спокійну, якій всі у світі заздрили. У нас через це немає друзів, у нас немає прихильників. Всі хочуть, щоб ми стали на коліна. Не станемо!"

"Хтось хоче нових виборів. За вікно подивіться! Танки й літаки на зльоті в 15 хвилинах від наших кордонів. І це не даремно. Натівські війська брязкають гусеницями біля наших воріт. Йде нарощування військової потужності на західних кордонах нашої країни. Литва, Латвія, Польща, на жаль, наша рідна Україна і її керівництво наказують провести нові вибори. Ні! Якщо тільки ми підемо на повідку в них, ми зірвемося в штопор і ніколи не стабілізуємо наш повітряний корабель. Ми загинемо як держава, як народ, як нація".

Лукашенко виступив на мітингу в Мінську перед своїми "прихильниками"

"Ми побудували з вами за всіх складнощів, за всіх недоліків красуню країну. Кому ви її вирішили віддати? Якщо хтось хоче віддати країну, то навіть коли я буду мертвим, цього не дозволю".

"Ними [опозиційними силами] управляють уже чужі люди – ляльководи. Вони бачать західні кордони нашої Білорусі тут, під Мінськом, як у 1939-му, а не під Брестом. Цього не буде! Ми всі станемо Брестською фортецею! Країну не віддамо".

"Пам'ятайте: загубите першого президента – це буде початок вашого кінця. Ви завжди будете, як в Україні, інших країнах, стояти на колінах і молитися невідомо на кого".

"Хочу звернутися, називаючи їх на ви, до тих, хто сьогодні заблукав, хто сьогодні дезорієнтований. Я хочу запитати у вас: чого хочете ви зараз? Ви хочете реформ, скажіть яких, завтра почнемо!"

Лукашенко виступив на мітингу в Мінську перед своїми "прихильниками"

"У мене, як і у вас усіх, є діти і внуки. І я хочу, щоб вони жили, як ми з вами чверть століття прожили, на своїй землі, у своїй державі".

"Ми хочемо, щоб не лізли в наш дім. Ми з усіма питаннями розберемося".

Лукашенко закінчив свою емоційну промову словами: "Я живий і буду жити".