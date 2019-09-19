"Будете Кримським мостом тікати!" Український журналіст затролив пропагандиста РФ у прямому ефірі

Кореспондент телеканалу ATR Олег Борисов у прямому ефірі потролив журналіста російського пропагандистського телеканалу "Крим 24".
Відео було викладене у мережі. Це сталося в кулуарах на нараді ОБСЄ з прав людини. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Російський журналіст спочатку вступив у словесну перепалку з кореспондентом телеканалу ATR, а потім спробував втекти від незручних запитань.
Український журналіст затролив пропагандиста РФ у прямому ефірі
Скріншот з відео
"Скільки коштує бути рабом у країні?" – запитав представник кримськотатарського телеканалу. Росіянин відповів зневажливл, а потім презентував колезі монету з Кримським мостом.
У кінці діалогу український журналіст сказав йому, що саме Кримським мостом росіяни будуть повертатися назад у Росію.
"Кримський міст", спасибі вам за нього величезне, ви будете по ньому повертатися назад туди. Ми на цю камеру із задоволенням знімемо, як ви всі будете бігти з Криму, і як туди будуть повертатися всі ті, хто зараз депортований", – зазначив журналіст.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський пропагандист, політолог Олексій Мартинов влаштував істерику на російському пропагандистському телебаченні через українських історичних особистостей.
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