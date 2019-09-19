Головна Новини
19 вересня • оновлено в 12:41
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

"Будете Кримським мостом тікати!" Український журналіст затролив пропагандиста РФ у прямому ефірі

1.8т Читати матеріал російською

Кореспондент телеканалу ATR Олег Борисов у прямому ефірі потролив журналіста російського пропагандистського телеканалу "Крим 24".

Відео було викладене у мережі. Це сталося в кулуарах на нараді ОБСЄ з прав людини. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Російський журналіст спочатку вступив у словесну перепалку з кореспондентом телеканалу ATR, а потім спробував втекти від незручних запитань.

Новини
Майже 50 гектарів! У Криму спалахнула масштабна пожежа

Український журналіст затролив пропагандиста РФ у прямому ефірі

Український журналіст затролив пропагандиста РФ у прямому ефірі

Скріншот з відео

"Скільки коштує бути рабом у країні?" – запитав представник кримськотатарського телеканалу. Росіянин відповів зневажливл, а потім презентував колезі монету з Кримським мостом.

У кінці діалогу український журналіст сказав йому, що саме Кримським мостом росіяни будуть повертатися назад у Росію.

Новини
Міст у Києві "мінував" військовий-виходець із Криму: спливли подробиці про стрілка

"Кримський міст", спасибі вам за нього величезне, ви будете по ньому повертатися назад туди. Ми на цю камеру із задоволенням знімемо, як ви всі будете бігти з Криму, і як туди будуть повертатися всі ті, хто зараз депортований", – зазначив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський пропагандист, політолог Олексій Мартинов влаштував істерику на російському пропагандистському телебаченні через українських історичних особистостей.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Кримський міст
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
3
9
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Соболева Марина
Соболева Марина
атр глупцы )).Не хотят видеть очевидное - крымчане уплыли вместе с островом в Россию и счастливы !
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Свежо предание, да не верится вообще. И жалкие потуги выеживаться Олежика выглядели нелепо.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
70rus xxx
70rus xxx
Смех и грех.Молодец,"Обоз",скучать не даешь."Сколько стоит быть рабом в стране?"....Вот это затролил,так затролил.Бгг.Еще б спросил-почем опиум для народа и есть ли жизня на Марсе?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel