"Будемо зносити голови!" Туреччина вибухнула новими погрозами курдам у Сирії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пригрозив відновити військову операцію в Сирії, якщо домовленість між Анкарою і Вашингтоном про відвід курдських загонів самооборони не буде виконано.

Про це Ердоган заявив в суботу. Президент Туреччини нагадав, що, згідно з домовленістю, протягом 120 годин курди зобов'язані залишити зону безпеки, повідомляє РБК.

"Сьогодні другий день (з моменту набуття чинності домовленостями). У вівторок ввечері термін спливає", - сказав Ердоган. - Якщо домовленість не буде виконана, після закінчення 120 годин ми продовжимо операцію і продовжимо зносити терористам (так Туреччина називає курдські "Загони народної самооборони" – ред.) голови ".

Раніше схожу заяву зробив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар. "Ми призупинили операцію на п'ять днів. За цей час терористи повинні піти із зони безпеки. Якщо цього не станеться, ми продовжимо операцію", - сказав Акар, слова якого наводить Reuters.

У свою чергу, радник президента Туреччини Ясін Актай повідомив "РИА Новости", що зона безпеки простягнеться на відстань у 444 кілометри, її глибина складе 32 кілометри. У неї повністю увійде схід Євфрату, зокрема, провінції Ер-Ракка і Дейр-ез-Зор. Контроль над нею будуть здійснювати збройні сили Туреччини.

Актай уточнив, що домовленість існує лише на словах, однак відсутність її у письмовому вигляді "не означає незгоду з цього приводу".

utro.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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