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''Будемо реагувати!'' Лавров пригрозив НАТО через військову загрозу

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Російська Федерація буде реагувати на військову активність НАТО поблизу своїх кордонів.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 16 січня на великій прес-конференції (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

"Зрозуміло, будемо і надалі належним чином реагувати на підвищену військову активність НАТО і наближення військової інфраструктури альянсу до російських кордонів", - сказав він.

Сергій Лавров

Сергій Лавров

Скріншот відео

При цьому глава зовнішньополітичного відомства зазначив, що Росія хоче відновлення відносин з США і Європейським Союзом.

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"Як і раніше зацікавлені у відновленні нормальних відносин зі Сполученими Штатами і Євросоюзом на принципах рівноправності і врахуванні інтересів", - підкреслив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, група кораблів НАТО під керівництвом Нідерландів зайде в майбутньому в Чорне море.

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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Лошадь опять кокса перебрал, ща Союзмультфильм "отреагирует"
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