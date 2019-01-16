''Будемо реагувати!'' Лавров пригрозив НАТО через військову загрозу

Російська Федерація буде реагувати на військову активність НАТО поблизу своїх кордонів.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 16 січня на великій прес-конференції (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

"Зрозуміло, будемо і надалі належним чином реагувати на підвищену військову активність НАТО і наближення військової інфраструктури альянсу до російських кордонів", - сказав він.

Сергій Лавров Скріншот відео

При цьому глава зовнішньополітичного відомства зазначив, що Росія хоче відновлення відносин з США і Європейським Союзом.

"Як і раніше зацікавлені у відновленні нормальних відносин зі Сполученими Штатами і Євросоюзом на принципах рівноправності і врахуванні інтересів", - підкреслив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, група кораблів НАТО під керівництвом Нідерландів зайде в майбутньому в Чорне море.

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