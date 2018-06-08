"Будемо одним народом": на росТБ розмріялись про поглинання України

Професор Московського державного інституту міжнародних відносин Андранік Мігранян озвучив імперську мрію Кремля про те, що у найближчому майбутньому росіяни та українці стануть одним народом (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На його думку це трапиться після падіння США, які нібито відповідальні за війну, насправді розв'язану Росією, на Донбасі. Свій пропагандистський "прогноз" він озвучив в ефірі програми "Час покаже" на "Першому телеканалі".

Крім того, Мігранян дозволив собі нахабно заявити, що збройного конфлікту на Сході України вдалося б з легкістю уникнути, якби Вашингтон закликав Київ виконати "три найбезневинніших російських пропозиції": позаблоковий статус України, статус російської мови як другої державної та надання владних привілеїв Донбасу.

"Але американці хочуть мати Україну як місце для опосередкованої війни, для тиску на Росію. І тому я в даному випадку досить песимістично налаштований щодо майбутнього у найближчій перспективі наших відносин із США. Але я думаю, що ця тупа прямолінійна політика США може призвести до зламу самих США. Ось тоді, можливо, ми будемо єдиним народом у найближчій або довгостроковій перспективі", - висловився путінський пропагандист, намагаючись перекласти відповідальність за безчинства своєї країни в Україні на її західних партнерів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мігранян також заявив, що погроза Путіна про удар по українській державності в разі ескалації на Донбасі може свідчити про його намір відродити проект "Новоросія".