"Будемо однією країною!" Скандальний український ведучий замарив об'єднанням із Росією

Скандальний український ведучий Юрій Кот, який був голосом "антимайдану" і втік у Москву, заявив, що українці є частиною російського народу і незабаром знову з ним об'єднаються.
Такий же "прогноз" він озвучив і для України як держави, заявивши, що вона не повинна існувати окремо від Росії. Неадекватними роздумами зрадник Батьківщини поділився в ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Юрій Кот
Скріншот відео
"Правда завжди проб'є собі дорогу. А вона очевидна — ми — один народ, одна країна в результаті будемо. І раніше були, і потім будемо. Так, зараз у нас такий період, дивний період, коли з'явилися наші західні партнери і почали нас вчити, як батьківщину любити. Це теж пройде, хлопці!" — нахабно висловився Кот.
Крім того, він вибухнув їдкою критикою на адресу української мови, заявивши, що має на це повне право як викладач із діда-прадіда з червоним дипломом.
"Знаєте в чому проблема? Моя українська мова, якій мене вчили в СРСР, м'яко кажучи, відрізняється від того діалекту, який нам намагаються втюхати всі 27 років української мови, яку нам привезли канадські хлопці, котрі втекли тоді з бандерівцями після перемоги 9 травня!" — зухвало підкреслив голос "антимайдану".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше Кот бурхливо відреагував на заборону в'їзду в Україну російських спостерігачів на вибори президента. Він заявив, що зраджена ним Батьківщина не дає росіянам підтримати своїх "співвітчизників", додавши, що велика частина українців — "теж росіяни".
Раніше голос "антимайдану" заявив, що до влади в Україні прийде новий Богдан Хмельницький, який влаштує переворот і об'єднає її з Росією.
Також скандальний український ведучий виступив з пропагандистською промовою на російському телебаченні, в якій виправдав окупантів українського Донбасу і закликав Україну до дружби з агресором.
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