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"Будемо однією країною!" Скандальний український ведучий замарив об'єднанням із Росією

3.5тЧитати матеріал російською

Скандальний український ведучий Юрій Кот, який був голосом "антимайдану" і втік у Москву, заявив, що українці є частиною російського народу і незабаром знову з ним об'єднаються.

Такий же "прогноз" він озвучив і для України як держави, заявивши, що вона не повинна існувати окремо від Росії. Неадекватними роздумами зрадник Батьківщини поділився в ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Юрій Кот

Юрій Кот

Скріншот відео

"Правда завжди проб'є собі дорогу. А вона очевидна — ми — один народ, одна країна в результаті будемо. І раніше були, і потім будемо. Так, зараз у нас такий період, дивний період, коли з'явилися наші західні партнери і почали нас вчити, як батьківщину любити. Це теж пройде, хлопці!" нахабно висловився Кот.

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Крім того, він вибухнув їдкою критикою на адресу української мови, заявивши, що має на це повне право як викладач із діда-прадіда з червоним дипломом.

"Знаєте в чому проблема? Моя українська мова, якій мене вчили в СРСР, м'яко кажучи, відрізняється від того діалекту, який нам намагаються втюхати всі 27 років української мови, яку нам привезли канадські хлопці, котрі втекли тоді з бандерівцями після перемоги 9 травня!" зухвало підкреслив голос "антимайдану".

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Тема
російська пропаганда
Особа
Юрій Кот
Місце
Росія
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Путает причинно-следственные связи: в СССР его учили кастрированному украинскому языку, придуманному русскими недоязывоведами. У арабов, например, несколько сотен диалектов арабского и очень глупо "ученому" заявить, что какой-то из них ненастоящий, потому что его учили не такому.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
никогда мы с росией не будем одной страной и друзьями тоже! смерть росийским выплядкам окупантам
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Серебряков Андрей
Серебряков Андрей
идиот
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