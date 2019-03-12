"Будемо однією країною!" Скандальний український ведучий замарив об'єднанням із Росією

Скандальний український ведучий Юрій Кот, який був голосом "антимайдану" і втік у Москву, заявив, що українці є частиною російського народу і незабаром знову з ним об'єднаються.

Такий же "прогноз" він озвучив і для України як держави, заявивши, що вона не повинна існувати окремо від Росії. Неадекватними роздумами зрадник Батьківщини поділився в ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Юрій Кот Скріншот відео

"Правда завжди проб'є собі дорогу. А вона очевидна — ми — один народ, одна країна в результаті будемо. І раніше були, і потім будемо. Так, зараз у нас такий період, дивний період, коли з'явилися наші західні партнери і почали нас вчити, як батьківщину любити. Це теж пройде, хлопці!" — нахабно висловився Кот.

Крім того, він вибухнув їдкою критикою на адресу української мови, заявивши, що має на це повне право як викладач із діда-прадіда з червоним дипломом.

"Знаєте в чому проблема? Моя українська мова, якій мене вчили в СРСР, м'яко кажучи, відрізняється від того діалекту, який нам намагаються втюхати всі 27 років української мови, яку нам привезли канадські хлопці, котрі втекли тоді з бандерівцями після перемоги 9 травня!" — зухвало підкреслив голос "антимайдану".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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