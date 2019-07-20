"РФ вмирає": колишній радянський розвідник передрік повернення Криму

Анексований Росією Крим повернеться в Україну після падіння режиму президента Володимира Путіна так само, як країни Балтії стали самостійними після краху СРСР.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив колишній радянський розвідник Юрій Швець. За його словами, кожен день перебування Путіна у владі – це новий цв'ях в кришку труни Росії.

"Ніхто ще в середині 80-х не міг навіть подумати, що Прибалтика стане самостійною. Я спостерігав крах СРСР зсередини. І якщо в 1988-му Союз ще мірявся ракетами зі США, то через рік вже пішов з простягнутою рукою просити кредитів. А в серпні 91-го рухнув за три дні. Повернення Криму пов'язано із вмиранням Росії як великої держави. Кожен день Путіна при владі – це цв'ях у її кришку труни", – впевнений він.

Володимир Путін ИноСМИ

За словами Швеця, незважаючи на те, РФ – це вмираюча держава, терплячість російського народу нескінченна. Про це писали навіть російські поети на початку 19-го століття.

"Готовність росіян терпіти, коли його ріжуть і стрижуть, легендарна. Недарма писали: "Прощай немытая Россия, страна рабов, страна господ". Або ж: "К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь". Але навіть незважаючи на це режим Путіна може існувати тільки при надвисоких цінах на нафту і газ. Але цей струмочок вже всихає, халабуда хитається", – запевнив колишній розвідник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Криму поділилися показовими фото після окупації. Так звана влада не ремонтує дороги і не займається благоустроєм міст.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.