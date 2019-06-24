Буде війна? Названо вогнище небезпечного конфлікту

Протистояння США й Ірану загрожує війною, але президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не стане її ініціатором.

"Небезпека війни є, але Трамп, хоч і виглядає ексцентрично, не божевільний", – сказав OBOZREVATEL російський журналіст Ігор Яковенко.

Коментуючи факт кібератаки США на комп'ютерні системи Ірану з управління запуском ракет, здійснену 21 червня, він зауважив: "Передумови для війни США й Ірану є з моменту шиїтської революції в Ірані. Відтоді Іран, безумовно, став небезпечною державою. Не тому, що Іслам – погана релігія. Певну небезпеку являє той характер релігійності, а не іслам сам по собі".

Оманська затока, ілюстрація Південний Федеральний

Водночас журналіст переконаний: у президента США "є почуття самозбереження", і він "постарається все-таки сам війну не розпочинати".

"Що стосується Ірану, то провокації будуть", – спрогнозував Яковенко.

У цьому контексті він зауважив: "Останній удар в Оманській затоці 13 червня, думаю, не остання провокація". За оцінками журналіста, "Іран претендує на роль регіональної держави, невеликої регіональної імперії. Думаю, в цій логіці він буде продовжувати розвиватися, інакше у нього немає перспектив. При всій неймовірній відміні Ірану від Росії, він схожий на Росію. Вони змушені розпалювати експансіоністський дух у населенні, підгодовувати його якимись мікроперемогами".

Як писав OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп дав відмашку провести кібератаку на комп'ютерні системи Ірану з управління запуском ракет. Таке рішення було прийнято після того, як Тегеран збив американський безпілотник.

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