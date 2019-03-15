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ПолітикаЕкономіка

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Буде сидіти один: скандального посла Путіна поставили на місце через Крим

3.6тЧитати матеріал російською

Прес-конференція скандального посла Росії в Мінську Михайла Бабича пройде без білоруських журналістів.

Бабич має намір дати в понеділок, 18 березня, прес-конференцію з приводу 5 років анексії Криму Росією. Однак, як передає "Білорусь головного мозку" в Telegram, влада жорстко відреагувала на його плани.

"Сидіти він буде на самоті, оскільки державні ЗМІ Білорусі просто не акредитовуються на цей захід. Наказ із самого верху", - йдеться в повідомленні.

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Михайло Бабич

Михайло Бабич

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Як писав OBOZREVATEL, раніше Бабич потрапив у скандал із заявою про "захоплення" Білорусі, наткнувшись на жорстку реакцію місцевого МЗС.

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Тема
анексія Криму
Місце
Білорусь
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
Замечено,все что не по американски,после переворота,или скандально .или сакраментально,или провокационно ,короче шестерки шухерят наперегонки .
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
А соли на хвост не насыпали? Нууууу, тогда даже внимания посол не обратит... Соли надо было насыпать, соли! :-)))
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