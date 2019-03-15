Буде сидіти один: скандального посла Путіна поставили на місце через Крим

Прес-конференція скандального посла Росії в Мінську Михайла Бабича пройде без білоруських журналістів.

Бабич має намір дати в понеділок, 18 березня, прес-конференцію з приводу 5 років анексії Криму Росією. Однак, як передає "Білорусь головного мозку" в Telegram, влада жорстко відреагувала на його плани.

"Сидіти він буде на самоті, оскільки державні ЗМІ Білорусі просто не акредитовуються на цей захід. Наказ із самого верху", - йдеться в повідомленні.

Михайло Бабич Телескоп

Як писав OBOZREVATEL, раніше Бабич потрапив у скандал із заявою про "захоплення" Білорусі, наткнувшись на жорстку реакцію місцевого МЗС.

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