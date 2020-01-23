Буде "правити" вічно? The New York Times розкрила підступний план Путіна

Американське видання The New York Times припускає, що російський президент Володимир Путін проводить маневри для того, щоб залишитися при владі на невизначений термін.

Про це сказано в статті видання, у якій журналісти коментують пропозицію Путіна про внесення поправок до Конституції РФ і відставку уряду.

"Старі автократи рідко йдуть у відставку, також вони не виходять з гри просто так. Тому пролунали припущення, що 67-річний президент закладає основу для продовження свого 20-річного правління після закінчення його нинішнього терміну в 2024 році", – йдеться в статті.

Володимир Путін regnum.ru

Журналісти припускають, що Путін не любить втручатися в існуючий порядок, який повністю знаходиться під його контролем. І в минулий раз, коли він провернув трюк, щоб продовжити своє перебування при владі (відомий обмін посадами з Дмитром Медведєвим) росіяни вийшли на вулиці в обуренні.

Так що на цей раз, пишуть журналісти, Путін починає свої маніпуляції на чотири роки раніше і зберігає достатню заплутаність, щоб притупити опір, запобігти боротьбі за спадкоємність і тримати всіх в підвішеному стані.

На їхнє переконання, запропоновані Путіним заходи по розширенню повноважень Державної Думи у виборі міністрів кабінету, і призначення прем'єр-міністром Михайла Мішустіна, який "вважається компетентним, але не загрожує Путіну, і знає безліч секретів, які могли б допомогти його босові, якщо хтось з еліти знахабніє", "змушують припустити кілька сценаріїв", вважає редакція газети.

"Найбільш переконливим є сценарій, при якому Путін збереже контроль через Державну раду, повноваження якого були останнім часом розширені. Його наступник на посту президента буде знижений у повноваженнях, тому Путін збереже значну владу за кулісами", – пишуть у виданні.

"Перевага цієї системи полягає в тому, що, здійснюючи управління, Путін може звинуватити в будь-яких недоліках прем'єр-міністра, а також парламент за призначення прем'єр-міністра. Відсутність на основній сцені також дозволить Путіну скоротити свою робоче навантаження і в більшій мірі насолоджуватися своїми численними мільярдами", – стверджує газета.

"Якими б не були його кінцеві наміри, у Путіна є авторитет і популярність, щоб провести конституційні поправки шляхом референдуму без будь-якого серйозного опору, і час, щоб підготувати свій наступний крок. Для Заходу це означає, що політика не зміниться до 2024 року, і ,можливо, дуже небагато після", – підсумували редакція The New York Times.

Як повідомляв OBOZREVATEL

15 січня президент Росії Володимир Путін виступив з 16 щорічним посланням до Федеральних зборів.

На ньому Путін знову похвалився міццю новітнього ракетного зброї, яке нібито має його країна.

Під час звернення Путін здивував громадян РФ своєю згодою з твердженням, що президент країни не повинен займати цей пост більше двох термінів поспіль. Разом з тим, він зазначив, що не вважає цю вимогу принциповим.

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв після послання президента Володимира Путіна Федеральним зборам пішов у відставку разом з усім Кабінетом міністрів.

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