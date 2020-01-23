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23 січня • оновлено в 03:08
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Буде "правити" вічно? The New York Times розкрила підступний план Путіна

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Американське видання The New York Times припускає, що російський президент Володимир Путін проводить маневри для того, щоб залишитися при владі на невизначений термін.

Про це сказано в статті видання, у якій журналісти коментують пропозицію Путіна про внесення поправок до Конституції РФ і відставку уряду.

"Старі автократи рідко йдуть у відставку, також вони не виходять з гри просто так. Тому пролунали припущення, що 67-річний президент закладає основу для продовження свого 20-річного правління після закінчення його нинішнього терміну в 2024 році", – йдеться в статті.

Володимир Путін

Володимир Путін

regnum.ru

Журналісти припускають, що Путін не любить втручатися в існуючий порядок, який повністю знаходиться під його контролем. І в минулий раз, коли він провернув трюк, щоб продовжити своє перебування при владі (відомий обмін посадами з Дмитром Медведєвим) росіяни вийшли на вулиці в обуренні.

Так що на цей раз, пишуть журналісти, Путін починає свої маніпуляції на чотири роки раніше і зберігає достатню заплутаність, щоб притупити опір, запобігти боротьбі за спадкоємність і тримати всіх в підвішеному стані.

На їхнє переконання, запропоновані Путіним заходи по розширенню повноважень Державної Думи у виборі міністрів кабінету, і призначення прем'єр-міністром Михайла Мішустіна, який "вважається компетентним, але не загрожує Путіну, і знає безліч секретів, які могли б допомогти його босові, якщо хтось з еліти знахабніє", "змушують припустити кілька сценаріїв", вважає редакція газети.

"Найбільш переконливим є сценарій, при якому Путін збереже контроль через Державну раду, повноваження якого були останнім часом розширені. Його наступник на посту президента буде знижений у повноваженнях, тому Путін збереже значну владу за кулісами", – пишуть у виданні.

"Перевага цієї системи полягає в тому, що, здійснюючи управління, Путін може звинуватити в будь-яких недоліках прем'єр-міністра, а також парламент за призначення прем'єр-міністра. Відсутність на основній сцені також дозволить Путіну скоротити свою робоче навантаження і в більшій мірі насолоджуватися своїми численними мільярдами", – стверджує газета.

"Якими б не були його кінцеві наміри, у Путіна є авторитет і популярність, щоб провести конституційні поправки шляхом референдуму без будь-якого серйозного опору, і час, щоб підготувати свій наступний крок. Для Заходу це означає, що політика не зміниться до 2024 року, і ,можливо, дуже небагато після", – підсумували редакція The New York Times.

Як повідомляв OBOZREVATEL

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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