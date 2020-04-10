Буде нова хвиля! Трампа попередили про загрозу COVID-19, що зростає

Президента США Дональда Трампа попередили, щоб він не знімав карантинні заходи в країні занадто рано.

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Про це в інтерв'ю Politico повідомила спікер палати представників конгресу США Ненсі Пелосі. Вона зазначила, що в Штатах може спалахнути друга хвиля заражень коронавірусом COVID-19.

"Я сподіваюся, що наукове співтовариство зважить і скаже: "Ви не можете зробити це, це тільки погіршить ситуацію, якщо ви скасуєте карантин занадто рано", – сказала Пелосі.

Дональд Трамп

Нагадаємо, що раніше Трамп заявляв, що карантинні заходи в країні можуть зняти до Великодня, щоб запустити економіку.

"Незабаром Америка знову буде відкрита для бізнесу. Ми не дозволимо перетворити це в затяжну проблему", – говорив глава Білого дому.

Генеральний прокурор Вільям Барр підтримав слова Трампа.

"Ми повинні дозволити людям адаптуватися, а не просто говорити людям йти додому і ховатися під ліжком", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп продовжив до 30 квітня дію карантину в країні, оголошеного з метою протидії пандемії коронавірусу .

Раніше Трамп заявив, що найближчими тижнями стануть найважчими для країни через стрімко поширення хвороби.