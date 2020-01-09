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9 січня • оновлено в 16:18
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"Будь-який крок викличе реакцію!" Іран попередив США про нові атаки в разі агресії

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Після іранських ракетних ударів по військових базах США армія Ірану попередила, що будь-який новий ворожий крок викличе більш сильну реакцію з боку Ісламської Республіки.

У своїй заяві в середу іранська армія похвалила Корпус вартових ісламської революції (IRGC) за відповідні ракетні удари по американським "терористичним силам" в Іраку, пише видання Tasnimnews.

Нагадаємо, що вранці 8 січня, аерокосмічні сили IRGC завдали удару по двох авіабазах США в Іраку, включаючи авіабазу США в Айн-Асада в провінції Анбар на заході Іраку, у відповідь на вбивство США головного іранського антитерористичного командувача генерал-лейтенанта Касема Сулеймані.

Війна між США та Іраном

Війна між США та Іраном

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Армія охарактеризувала таку відповідь на американські "терористичні і кримінальні заходи" як невід'ємне право Ірану, підкресливши, що безпека іранської нації і ісламського істеблішменту є "червоною лінією" для збройних сил Ірану.

"Ворог чудово усвідомлює, що повторення будь-якого злочину і злих дій проти Ірану перетворить ляпас в нищівні сталеві удари", – йдеться в заяві.

Лідер ісламської революції аятолла Сейєд Алі Хаменеї зазначив, що США "отримали удар по обличчю" і підкреслив, що присутність американських сил в регіоні тільки викликає корупцію і їй потрібно покласти край.

Начальник штабу Збройних сил Ірану також попередив США, що будь-який новий злочинний акт викличе більш сильну, нищівну і ширшу реакцію Ірану.

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Конфлікт США та Ірана
Місце
Іран
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