"Будь-який крок викличе реакцію!" Іран попередив США про нові атаки в разі агресії

Після іранських ракетних ударів по військових базах США армія Ірану попередила, що будь-який новий ворожий крок викличе більш сильну реакцію з боку Ісламської Республіки.
У своїй заяві в середу іранська армія похвалила Корпус вартових ісламської революції (IRGC) за відповідні ракетні удари по американським "терористичним силам" в Іраку, пише видання Tasnimnews.
Нагадаємо, що вранці 8 січня, аерокосмічні сили IRGC завдали удару по двох авіабазах США в Іраку, включаючи авіабазу США в Айн-Асада в провінції Анбар на заході Іраку, у відповідь на вбивство США головного іранського антитерористичного командувача генерал-лейтенанта Касема Сулеймані.
Війна між США та Іраном
stmegi.com
Армія охарактеризувала таку відповідь на американські "терористичні і кримінальні заходи" як невід'ємне право Ірану, підкресливши, що безпека іранської нації і ісламського істеблішменту є "червоною лінією" для збройних сил Ірану.
"Ворог чудово усвідомлює, що повторення будь-якого злочину і злих дій проти Ірану перетворить ляпас в нищівні сталеві удари", – йдеться в заяві.
Лідер ісламської революції аятолла Сейєд Алі Хаменеї зазначив, що США "отримали удар по обличчю" і підкреслив, що присутність американських сил в регіоні тільки викликає корупцію і їй потрібно покласти край.
Начальник штабу Збройних сил Ірану також попередив США, що будь-який новий злочинний акт викличе більш сильну, нищівну і ширшу реакцію Ірану.
Як писав OBOZREVATEL:
Ситуація на Близькому Сході серйозно загострилася після вбивства 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані, який був убитий в ніч на 3 січня в результаті повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдада (Ірак).
Наказ був відданий главою США Дональдом Трампом. За його словами, Сулеймані "причетний до загибелі мільйонів людей" і його "повинні були прибрати ще багато років тому".
Постпред Ірану в ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв вбивство військами США генерала з оголошенням війни.
Після вбивства американськими військами іранського генерала Касема Сулеймані в аеропорту Багдада в Ірані заявили, що визначили 35 цілей для ударів у відповідь по США.
5 січня парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни після вбивства іранського генерала.
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