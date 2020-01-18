Головна Новини
18 січня • оновлено в 08:56
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

"Будь обережний!" Трамп зробив зухвале попередження лідеру Ірану

1.1т
Читати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп зробив гучне попередження верховному лідеру Ірану аятоллі Алі Хаменеї.

Так, у своєму Twitter американський лідер заявив, що йому необхідно бути обережнішими у виборі висловів.

"Так званий верховний лідер Ірану, який останнім часом не був таким вже верховним, зробив кілька неприємних заяв про Сполучені Штати і Європі. Їх економіка валиться, а їх люди страждають. Він повинен бути дуже обережний у своїх висловлюваннях", – написав Трамп.

Новини
"Є неясні моменти!" Духовний лідер Ірану видав нову заяву щодо катастрофи літака МАУ

Алі Хаменеї

Алі Хаменеї

"Укрінформ"

При цьому він не уточнив, про що саме йде мова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на тлі загострення відносин між країнами Палата представників США прийняла рекомендаційну резолюцію, яка пропонує обмежити право Трампа в односторонньому порядку застосовувати військові дії проти Ірану.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Конфлікт США та Ірана" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Конфлікт США та Ірана
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини світу

Топпублікації

Топблоги