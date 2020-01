"Будь обережний!" Трамп зробив зухвале попередження лідеру Ірану

Президент США Дональд Трамп зробив гучне попередження верховному лідеру Ірану аятоллі Алі Хаменеї.

Так, у своєму Twitter американський лідер заявив, що йому необхідно бути обережнішими у виборі висловів.

"Так званий верховний лідер Ірану, який останнім часом не був таким вже верховним, зробив кілька неприємних заяв про Сполучені Штати і Європі. Їх економіка валиться, а їх люди страждають. Він повинен бути дуже обережний у своїх висловлюваннях", – написав Трамп.

При цьому він не уточнив, про що саме йде мова.

The so-called "Supreme Leader" of Iran, who has not been so Supreme lately, had some nasty things to say about the United States and Europe. Their economy is crashing, and their people are suffering. He should be very careful with his words!