Бубонна чума знову вбила людину в Монголії: де могла заразитися

У Монголії зафіксовано другу смерть від бубонної чуми.

Як повідомляє агентство Сіньхуа з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Монголії, у провінції Ховд від чуми помер 42-річний чоловік. Відомо, що незадовго до смерті він купував дві тушки бабаків.

Нагадаємо, що в липні від бубонної чуми помер 15-річний підліток, після того як поїв м'ясо бабаків, яке було переносником захворювання. Також відомо, що разом із ним м'ясо зараженої тварини їли ще двоє осіб. В юнака була висока температура – і через три дні він помер.

Раніше бубонну чуму підтвердили у скотарів у місті Баян-Нур Внутрішньої Монголії (КНР) і у двох осіб на заході Монголії на кордоні з Алтаєм.

Зазначимо, що в травні 2019 року в Монголії було оголошено карантин через спалах бубонної чуми, від якої загинули двоє людей.

Чума – інфекційне захворювання, яке вражає деяких дрібних ссавців і бліх, що на них паразитують. Залежно від шляху проникнення інфекції розрізняються дві основні форми чумної інфекції: бубонна і легенева. Бубонна чума є найбільш поширеною формою, виникає внаслідок укусу інфікованої блохи. Збудник проникає в організм і рухається до найближчого лімфатичного вузла, де починає розмножуватися.

Серед основних ознак захворюваності виділяють такі: висока температура і лихоманка, головний біль, нудота і блювота, збільшення лімфатичних вузлів, важка інтоксикація, геморагічний синдром.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що бубонна чума, випадки якої зафіксували в Китаї, притаманна цьому регіону і піддається лікуванню.