Бубонна чума в Монголії вбила 15-річного підлітка: "згорів" за 3 дні

Тимур Григоренко Світ 11:56, 14.07.2020 Оновлено: 12:23, 14.07.2020

У Монголії 15-річний підліток помер від зараження бубонною чумою.

Як повідомив в Facebook МОЗ країни, смерть від чуми підтвердили результати лабораторних аналізів.

Відзначається, що юнак жив у провінції Говь-Алтай. Попередньо встановлено, що загиблий з'їв м'ясо бабака, який був переносником бубонної чуми.

Також відомо, що разом із ним м'ясо зараженої тварини їли ще двоє осіб. У юнака була висока температура, і через три дні він помер. Про стан здоров'я його друзів не повідомляється.

Наразі 15 осіб, які контактували з хлопцем, помістили на карантин.

Нагадаємо, що в травні 2019 року в Монголії був оголошений карантин через спалах бубонної чуми, від якої загинули двоє людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що бубонна чума, випадки якої зафіксували в Китаї, притаманна цьому регіону й піддається лікуванню.

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