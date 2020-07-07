Бубонна чума в Китаї: ВООЗ оцінила небезпеку

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що бубонна чума, випадки якої зафіксували в Китаї, притаманна цьому регіону та піддається лікуванню.

Про це йдеться в заяві ВООЗ, опублікованій 7 липня. В організації зазначили, що разом з тим, бубонна чума є рідкісним захворюванням, передає РІА Новини.

"Китай 6 липня повідомив ВООЗ про випадок бубонної чуми в регіоні Внутрішня Монголія. Чума є рідкісним захворюванням, в основному в певних географічних зонах, де вона все ще ендемічні. У Китаї в останнє десятиліття були зареєстровані спорадичні випадки появи чуми", – йдеться в заяві .

Як відзначили в ВООЗ, бубонна чума є найпоширенішим типом захворювання і віддається від тварини до людини в основному через укуси бліх або прямий контакт з кістками і нутрощами зараженої тварини. У той же час хвороба важко передається від людини до людини. Інкубаційний період складає від 1 до 7 днів.

"Ми спостерігаємо за спалахами в Китаї, ми уважно стежимо за цим і в партнерстві з китайською владою і владою Монголії. На даний момент ми не вважаємо це високим ризиком, але ми спостерігаємо за цим, уважно стежимо за ситуацією", – зазначила представник ВООЗ Маргарет Харріс.

"Проти чумної бактерії ефективно лікування антибіотиками, тому раніше діагностування і раннє лікування, протягом перших 24 годин після появи симптомів, може врятувати життя", – підкреслили в ВООЗ.

Нагадаємо, в кінці червня в західній Монголії зафіксували два випадки захворювання бубонною чумою – серед захворілих 27-річний чоловік і жінка, вік якої невідомий.

Влада оголосила карантин на невизначений термін. З'ясувалося, що перед госпіталізацією хвора була в прямому контакті з 60 людьми і ще з 400 – в непрямому.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в травні 2019 року в Монголії був оголошений карантин через спалах бубонної чуми, від якої загинули двоє людей.