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Тонули будинки і машини: штат США накрило стихійне лихо. Фото і відео

1.8тЧитати новину російською

В американському штаті Меріленд сильний дощ затопив місто Еллікот, влада оголосила режим надзвичайної ситуації.

Співробітники служби з надзвичайних ситуацій закликали людей уникати поїздок у місто, повідомляє ABC.

Потоп викликаний сильними дощами в регіоні. Екстрені служби повідомляли, що вода піднялася вище першого поверху. Місцеві жителі публікують в соцмережах фото і відео наслідків.

Так, на відео видно, як брудні потоки води течуть вулицями.

Також жителі міста передають один одному інформацію про зниклих і тих, хто знайшовся і дістався додому в таку негоду.

twitter.com/RectorSun

twitter.com/RectorSun

twitter.com/RectorSun

"Моя дружина поїхала в місто за сестрою перед тим, як все почалося і її телефон розрядився. Якщо ви побачите блакитну Chevy Sonic, надішліть фото, щоб я знав - моя дружина жива", - написав у Twitter користувач Fuzzy Puddles. Через кілька хвилин він написав новий пост: "Ми її знайшли!.. Спасибі всім за допомогу. Ви допомогли нам в цю страшну ніч".

Також помітні руйнівні наслідки негоди.

twitter.com/RectorSun

twitter.com/RectorSun

twitter.com/RectorSun

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Місце
США
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