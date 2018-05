Тонули будинки і машини: штат США накрило стихійне лихо. Фото і відео

В американському штаті Меріленд сильний дощ затопив місто Еллікот, влада оголосила режим надзвичайної ситуації.

Співробітники служби з надзвичайних ситуацій закликали людей уникати поїздок у місто, повідомляє ABC.

Потоп викликаний сильними дощами в регіоні. Екстрені служби повідомляли, що вода піднялася вище першого поверху. Місцеві жителі публікують в соцмережах фото і відео наслідків.

A wall of water taking over #ellicottcity right now. pic.twitter.com/Zx15gAievG - Liz McKernan (@LizMcKernan) 27. Mai 2018

Video taken just now by my sister stuck on Main Street in #EllicottCity pic.twitter.com/9kupocaf3W - Angela Yarn Castro (@angelayarn) 27. Mai 2018

Так, на відео видно, як брудні потоки води течуть вулицями.

VIDEO: Also courtesy of Brendan Nass & Pistachio Gallery on Main St in #EllicottCity . Absolutely heartbreaking to see this again. #WJZ #ECFlood pic.twitter.com/Zrsm8GasB7 - George Solis (@GeorgeSolisWJZ) 27. Mai 2018

Також жителі міста передають один одному інформацію про зниклих і тих, хто знайшовся і дістався додому в таку негоду.

"Моя дружина поїхала в місто за сестрою перед тим, як все почалося і її телефон розрядився. Якщо ви побачите блакитну Chevy Sonic, надішліть фото, щоб я знав - моя дружина жива", - написав у Twitter користувач Fuzzy Puddles. Через кілька хвилин він написав новий пост: "Ми її знайшли!.. Спасибі всім за допомогу. Ви допомогли нам в цю страшну ніч".

Також помітні руйнівні наслідки негоди.

