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"Брудна росіянка!" У Болгарії обплювали туристку з Росії. Відео

4.8тЧитати матеріал російською

У Болгарії власник ресторану обплював російську туристку, назвавши її "брудною росіянкою".

Як повідомляє "Лайф", інцидент стався в місті Сонячний берег. Причиною конфлікту стала обгороджена територія кафе Coco Loco Bar-Grill, через яку жінка та її діти проходили на вулицю.

Відзначається, коли жінка проходила повз закладу, підбіг чоловік, і, представившись власником кафе, почав погрожувати і ображати її. Він нібито схопив її за руку і плюнув в обличчя.

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На допомогу росіянці прийшла її подруга, яка англійською мовою намагалася з ним поговорити. Але болгарин заявив, що ненавидить росіян, і пускає в своїй кафе тільки українців, зазначивши, то вони "найкращі відвідувачі".

Після події російська туристка звернулася зі скаргою в Консульство РФ, яке перенаправили її заяву в місцеву поліцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські ЗМІ написали, що українців виселили з популярного готелю в Греції, тому що їхні діти нібито напали на російськомовних хлопців.

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Місце
Болгарія
Тег
російські туристи
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Livesey David
Livesey David
Какел детектед.
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
судя по мерзкому поведению это был герой Украины!
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Mega Death
Mega Death
Перемога!)))
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Mega Death, ПАБЕЕЕДА, ЗАДЕДЫ,ДЕДЫВАЕВАЛИИ,УРАААА!!!ИХТАМНЕТОВ в Болгарию,путин введи вайска.
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