"Брудна росіянка!" У Болгарії обплювали туристку з Росії. Відео

У Болгарії власник ресторану обплював російську туристку, назвавши її "брудною росіянкою".

Як повідомляє "Лайф", інцидент стався в місті Сонячний берег. Причиною конфлікту стала обгороджена територія кафе Coco Loco Bar-Grill, через яку жінка та її діти проходили на вулицю.

Відзначається, коли жінка проходила повз закладу, підбіг чоловік, і, представившись власником кафе, почав погрожувати і ображати її. Він нібито схопив її за руку і плюнув в обличчя.

На допомогу росіянці прийшла її подруга, яка англійською мовою намагалася з ним поговорити. Але болгарин заявив, що ненавидить росіян, і пускає в своїй кафе тільки українців, зазначивши, то вони "найкращі відвідувачі".

Після події російська туристка звернулася зі скаргою в Консульство РФ, яке перенаправили її заяву в місцеву поліцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські ЗМІ написали, що українців виселили з популярного готелю в Греції, тому що їхні діти нібито напали на російськомовних хлопців.

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