Заради науки: британцям запропонували за гроші заразитися коронавірусом

Інноваційний центр біо-підприємств Queen Mary в Лондоні вирішив набрати добровольців, які погодяться заразитися коронавірусом COVID-2019, щоб допомогти знайти вакцину.

Платити їм обіцяють 3,5 тисячі фунтів (майже 115 тисяч гривень), пише Daily Mail.

Для досліджень планують набрати 24 людини. Вчені ходять в контрольованому середовищі змоделювати весь процес захворювання і одночасно тестувати на випробовуваних безліч можливих вакцин.

Наразі в розробці знаходиться близько 35 вакцин. Уряд Великої Британії пообіцяв додатково виділити 60 мільйонів доларів на боротьбу з COVID-2019.

Карта поширення коронавірусу у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 10 березня в світі зафіксовано вже понад 113 тисяч хворих китайським коронавірусом, померло понад 4000 людей.

В Україні поки зафіксовано один підтверджений випадок зараження коронавірусом COVID-19. Також в Центр громадського здоров'я отримав 40 підозр про інфікування. Зараз чотири зразки ще знаходяться на стадії дослідження.

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