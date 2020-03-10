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10 березня • оновлено в 21:19
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Британцям запропонували заразитися коронавірусом за гроші

4.1т
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Інноваційний центр біо-підприємств Queen Mary в Лондоні вирішив набрати добровольців, які погодяться заразитися коронавірусом COVID-2019, щоб допомогти знайти вакцину.

Платити їм обіцяють 3,5 тисячі фунтів (майже 115 тисяч гривень), пише Daily Mail.

Заради науки: британцям запропонували за гроші заразитися коронавірусом

Для досліджень планують набрати 24 людини. Вчені ходять в контрольованому середовищі змоделювати весь процес захворювання і одночасно тестувати на випробовуваних безліч можливих вакцин.

Наразі в розробці знаходиться близько 35 вакцин. Уряд Великої Британії пообіцяв додатково виділити 60 мільйонів доларів на боротьбу з COVID-2019.

Карта поширення коронавірусу у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 10 березня в світі зафіксовано вже понад 113 тисяч хворих китайським коронавірусом, померло понад 4000 людей.

В Україні поки зафіксовано один підтверджений випадок зараження коронавірусом COVID-19. Також в Центр громадського здоров'я отримав 40 підозр про інфікування. Зараз чотири зразки ще знаходяться на стадії дослідження.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Великобританія
Тег
дослідження
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Вот смысл платить 3,5 тысячи фунтов, если xoxол за 10 согласится? А за 20 еще и семью притащит!))))))))
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Хoхлы уже записались добровольцами?
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