Британці почали масово скуповувати гідроксихлорохин від COVID-19: експерти забили тривогу

У Великобританії жителі почали масово скуповувати гідроксихлорохин – ліки, які президент США Дональд Трамп назвав порятунком від коронавірусу. У той же час лікарі категорично не рекомендують використовувати його в домашніх умовах, нагадуючи про смертельну небезпеку препарату.

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Як повідомляє DailyMail, почувши інформацію про те, що гідроксихлорохин нібито дуже ефективний для лікування коронавируса, британці почали купувати його для підстраховки – а раптом захворіють. При цьому лікарі закликають ні в якому разі не лікуватися гідроксихлорохіном самостійно через небезпеку його побічних ефектів. А зараз спливла ще одна проблема – запасаючись ліками цими ліками, британці підставляють величезну кількість людей, які страждають на вовчак.

Розібрали життєво важливий препарат

Справа в тому, що гідроксихлорохин життєво важливий для хворих на вовчак, який викликає запалення суглобів, шкіри та органів.

Пол Ховард з Lupus UK каже, що їх благодійна організація отримала безліч повідомлень від пацієнтів, які не можуть отримати ліки. Мовляв, в аптеках відповідають, що все розібрали і коли завезуть нові партії – незрозуміло.

"Без гідроксихлорохіну у людей, які страждають вовчак, більше шансів наростити захворювання, що чинитиме додатковий тиск на і без того напружену систему охорони здоров'я", – сказав він.

Майже всі запаси препаратів розібрали люди, яким він, по суті, не потрібен. Вони думають, що якщо заразяться COVID-19, то зможуть використовувати гідроксихлорохин самі, в домашніх умовах. Однак, лікарі категорично не рекомендують це робити – таке рішення загрожує смертю.

Британці почали масово скуповувати небезпечний гідроксихлорохин DailyMail

Вдома використовувати не можна

Як вже неодноразово заявлялося, ефективність гідроксихлорохіну в лікуванні коронавируса не підтверджена на всі 100%, а летальність від його побічних ефектів дуже висока. Наприклад, він може викликати проблеми з серцевим ритмом, які можуть призвести до зупинки серця.

Доктор Стівен Гріффін, експерт з вірусних інфекцій в Університеті Лідса, сказав:

"Хлорохін – це не те, що ви повинні приймати без нагляду - у нього можуть бути дуже неприємні побічні ефекти. Схвалення Трампа – найгірше, що він міг зробити. Це підвищує і надію громадськості на препарат, який не був належним чином перевірений."

Британці почали масово скуповувати небезпечний гідроксихлорохин DailyMail

Доктор Рон Деніелс, експерт по реанімації погодився з його словами.

"Інтерес до цих препаратів, здається, був викликаний соціальними мережами, але люди трималися за соломинку. Якщо дослідження будуть завершені і з'являться дані, що показує, що гідроксихлорохин може допомогти, то буде добре, тому що він дешевий і його легко дістати. Але ми поки не даватимемо його пацієнтам", – зазначив Деніелс.

Консультант лікарні NHS розповів, що подивившись на результати короткого дослідження, прийшов до висновку, що самостійно лікуватися гідроксихлорохіном надзвичайно небезпечно. Якщо ж це будуть робити фахівці, то ризики трохи зменшуються, адже вони зможуть швидко відреагувати на ситуацію, що виникла.

"Ми знаємо в науковому співтоваристві, що у цих ліків є потенціал, але поки немає переконливих доказів того, що вони є, і деякі докази зворотного. Величезне занепокоєння викликає те, що цей інтерес змушує людей приймати його без медичного контролю, помилково вважаючи, що він може їх захистити", – зазначив він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні ведуться переговори про постачання препаратів з діючою речовиною гідроксихлорохин, яке продемонструвало ефективність при лікуванні коронавируса COVID-19.

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