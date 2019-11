Британський журнал віддав Крим Росії: деталі скандалу

Британський журнал The Economist показав на своєму сайті відеоролик, у якому демонструвалася карта України без анексованого Росією півострова Крим.

Відео з'явилося на сайті видавництва 23 листопада. Про це повідомило посольство України у Великобританії на офіційній сторінці в Twitter.

Зокрема, в ролику йшлося про можливий імпічмент американського лідера Дональда Трампа, а також згадувалася справа щодо сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена. Крім цього, журнал показав знімок українського глави Володимира Зеленського на фоні карти України без Криму.

"Ми дуже сподіваємося, що таке поважне і всесвітньо відоме видання змінить карту належним чином", – висловили переконання представники української дипмісії у Великобританії.

Примітно, що після цього відео видалили із сайту The Economist, а також зникло із сторінок журналу в соціальних мережах.

. @TheEconomist, We really hope that such a reliable and a worldwide famous #media will amend their #map in an appropriate manner.

#crimeaisukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/yoT9NY3P3W