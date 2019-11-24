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24 листопада • оновлено в 11:28
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Британський журнал віддав Крим Росії: деталі скандалу

2.3т
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Британський журнал The Economist показав на своєму сайті відеоролик, у якому демонструвалася карта України без анексованого Росією півострова Крим.

Відео з'явилося на сайті видавництва 23 листопада. Про це повідомило посольство України у Великобританії на офіційній сторінці в Twitter.

Зокрема, в ролику йшлося про можливий імпічмент американського лідера Дональда Трампа, а також згадувалася справа щодо сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена. Крім цього, журнал показав знімок українського глави Володимира Зеленського на фоні карти України без Криму.

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The Economist опублікував карту України без Криму

The Economist опублікував карту України без Криму

twitter.com/UkrEmbLondon

"Ми дуже сподіваємося, що таке поважне і всесвітньо відоме видання змінить карту належним чином", – висловили переконання представники української дипмісії у Великобританії.

Примітно, що після цього відео видалили із сайту The Economist, а також зникло із сторінок журналу в соціальних мережах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американське видання The New York Times опублікувало в своїй статті про Україну карту без Криму, який окупувала Росія. Посольство України в США зажадало виправити помилку і "не грати на руку російській інформаційній пропаганді".

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Автор
Діна Баронова
Тема
Анексія Криму
Місце
Великобританія
Теги
мапа України скандали Крим
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
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3
0
Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Да уже все и всем давно понятно,,смиритесь и успокойтесь
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Таев Иван
Таев Иван
Трезвеют, молодцы. Все правильно нарисовали. Крым вернули. Очередь за остальными землями Новороссии.
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злой укр
злой укр
Таев Иван, отдадут,куда они денутся.
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