Британський прем'єр відмовився від продовження переговорів з ЄС щодо Brexit - ЗМІ

Юрій Сергієнко Світ 02:12, 22.12.2020

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відмовився продовжувати переговори з Європейським Союзом на 2021 рік щодо Brexit.

Про це пише The Guardian з посиланням на представника глави уряду. За його словами, прем'єр таким чином відхилив прохання законодавців від Консервативної партії.

Представник Джонсона підкреслив, що перехідний період має завершитися 31 грудня.

"Наша позиція щодо перехідного періоду чітка. Він закінчиться 31 грудня. Наше рішення не зміниться", – сказав він.

Водночас у прем'єра додали, що переговори з ЄС все ще проходять складно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку грудня уряд Великої Британії відновив переговори з ЄС, щоб досягти домовленостей про відносини після Brexit.

Переговори щодо торгової угоди просунулися до компромісу щодо прав на рибну ловлю, однак сторони пропустили важливий крайній термін. Це підвищило для Великоъ Британії ймовірність залишитися цього тижня без домовленостей з 1 січня навіть у разі досягнення угоди.

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