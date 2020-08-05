31 липня, Євген Лебедєв, власник кількох британських ЗМІ та син російського олігарха Олександра Лебедєва, став членом британського парламенту завдяки його давньому другу прем’єру Борису Джонсону.

Дана подія означає, що скоріше за все Джонсон та інші британські політики мають інформацію про вирішальний вплив Росії на результат референдуму про членство Великобританії в ЄС, в ході якого Джонсон був одними з лідерів руху за вихід. Інакше пояснити таке рішення британського прем'єра та бездіяльність опозиції вкрай складно.

Ні, Джонсон не перший прем'єр-міністр Великобританії, який попросив королеву надати своєму другові та власнику ЗМІ титул лорда, що автоматично робить володаря цього титулу членом парламенту (в Палаті лордів). Попередні прем'єри теж так робили. Але, ось що відразу викликає підозру, так це три речі: 1) біографія Лебедєва; 2) період часу, в який Джонсон прийняв це рішення; 3) відсутність протидії з боку інших політиків.

По-перше, два тижні тому в Великобританії була опублікована довгоочікувана доповідь від парламентського комітету з питань нацбезпеки про втручання Росії у внутрішню політику і вибори в Великобританії, яка мала бути опублікована ще в жовтні 2019-го, але Джонсон затримав її публікацію на 8 місяців — найдовша затримка публікації доповіді в історії комітету. Більш того, була опублікована відредагована версія. Проте, в доповіді недвозначно написано, що "Росія регулярно втручається в британську політику, а російські бізнесмени мають тісні зв'язки з британською політичною елітою, але неможливо оцінити, чи вплинуло втручання Росії на результат референдуму про вихід з ЄС, оскільки уряд не дозволив провести розслідування з цього питання."

По-друге, з опублікованих в червні фінансових звітів Консервативної партії, лідером якої є Джонсон, стало відомо про масові надходження грошей в партію від російських олігархів. Наприклад, тільки лише за перше півріччя 2020-го року, громадянка Великобританії й дружина екс-міністра фінансів РФ Володимира Чернухіна перевела на рахунок партії 335,000 фунтів. У сумі, з 2012-го року вона передала партії понад 1,7 мільйона фунтів — найбільше надходження від жінки в історії британської політики. А ось наприклад член парламенту від опозиційної Лейбористської партії лорд Понсонбі є директором російської нафтогазової компанії RNG.

По-третє, у 2018-му році два офіцери російських спецслужб вчинили спробу вбивства громадянина Великобританії Сергія Скрипаля на території країни використавши отруту, в результаті чого загинула невинна громадянка Великобританії, а ще кілька осіб (включаючи офіцера поліції) були госпіталізовані з отруєнням.

А що говорить біографія Лебедєва? Його батько Олександр є екс-агентом КДБ (вів агентурну діяльність в Лондоні в 1988-92 роках) і російським олігархом, який публічно підтримав анексію Криму, тоді як британський уряд її не визнає і вважає півострів окупованою територією.

З огляду на все вищезазначене, на сьогоднішній день, надання місця в парламенті явному агенту впливу Москви є найменш логічним рішенням для британського прем'єра, оскільки це виглядає як спроба Джонсона відбілити абсолютно жахливу репутацію Росії, попри очевидний удар по своїй особистій репутації та національній безпеці Великобританії. А значить, британський прем'єр явно щось приховує і готовий пожертвувати багато чим, щоб залишити це в секреті.

Однак, приховує щось не лише він один, адже навіть опозиційні партії в британському парламенті не поспішають починати поглиблене розслідування про втручання Росії у референдум 2016-го року та вплив російського капіталу на країну. Відомо точно лише те, що безліч британських політиків з різних партій брали й продовжують брати брудні російські гроші, в той час як Кремль вносить свої корективи в британську політику і розколює Європу.

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