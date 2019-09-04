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5 вересня • оновлено в 00:12
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Британський парламент заблокував "жорсткий" Brexit: що далі

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Британський парламент заблокував "жорсткий" Brexit, ухваливши законопроєкт, який не допустить виходу з ЄС до 21 жовтня без угоди.

Як передає ВВС, палата громад у третьому читанні ухвалила закон, згідно з яким уряд повинен добитися нового договору з ЄС на засіданні Європейської Ради 18 жовтня.

Також передбачається право направити до 19 жовтня запит парламенту про можливість вийти з ЄС без угоди, але "жорсткий" Brexit можливий тільки за умови схвалення законодавців.

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Якщо жодна з цих умов не буде вчасно виконана, то прем'єр Британії Борис Джонсон у такому випадку буде повинен зажадати від Брюсселя продовжити дію ст. 50 (кожен член Євросоюзу має право залишити його) Лісабонського договору до 31 січня 2020 року.

Ілюстрація. Вихід Британії з ЄС

Ілюстрація. Вихід Британії з ЄС

BBC

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше королева Великобританії Єлизавета ІІ зупинила роботу парламенту.

Ще 20 серпня Джонсон звернувся до президента Європейської ради Дональда Туска з закликом переглянути угоду про Brexit.

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Тема
Brexit
Місце
Великобританія
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