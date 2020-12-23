Британський мутант COVID-19 знайшли 8 місяців тому в Бразилії – вчені

Учені з'ясували, що мутант COVID-19, який зараз поширюється у Великобританії, був вперше виявлений у Бразилії вісім місяців тому.

Дослідження показали, що мутація, відома як N501Y, була вперше виявлена у квітні, а потім з'явилася в Австралії і США, пише The Sun.

Мутація відбулася в спайковому білку – частині вірусу, яка прикріплюється до клітин і викликає захворювання, і на яку спрямовані вакцини від COVID-19.

Варіант N501Y – лише одна з 23 окремих мутацій у новому штамі, і британські урядові вчені вважають, що саме це дає йому до 70% більшу заразність, можливо, концентруючи вірус у роті і носі.

Відзначається, що N501Y спочатку не викликав особливої тривоги, тому що він не зміг пробитися через популяцію самостійно. Але тепер вчені вважають, що "сукупність" мутацій в новому штамі, імовірно, під дією N501Y, цілком могла стати причиною підвищеної інфекційності нового штаму.

"Принаймні дві з мутацій у новому варіанті, N501Y з квітня 2020 у Бразилії і 69-70del з січня-лютого 2020 року в Таїланді та Німеччині, вже циркулювали у всьому світі до об'єднання в цей новий варіант", – зазначив вірусолог Лестерського університету Джуліан Танг.

За словами експертів, британці є світовими лідерами за рівнем генетичного секвенування зразків пацієнтів з COVID-19.

"Ось чому вони знаходять ці речі. Цілком імовірно, що те, що ми спостерігаємо в Великобританії, є лише верхівкою айсберга. Є, швидше за все, багато мутацій, про які ми поки не знаємо, оскільки більшість країн світу постійно не проводять відстеження мутацій" , – пояснювали вони.

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